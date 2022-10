El conseller d'Interior, Joan Igansi Elena, ha reiterat que no permetrà "interferències policial" en les decisions que corresponen a la dimensió política, com tampoc ingerències polítiques en l'operativa policial. Aquestes són les seves primeres paraules des de la destitució de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos. Des del Parlament, en resposta a En Comú Podem, ha reconegut "diferències" que l'han portat a prendre aquesta decisió i que ho ha fet en ús de les competències que té com a conseller per tirar endavant un determinat model policial. Elena ha recordat també que ha demanat la seva compareixença al Parlament per explicar-se "a fons", ja que ha apuntat que "és necessari molt matís i molta explicació" sobre el succeït.

El conseller ha dit que no pensa renunciar a que no hi hagin ingerències polítiques en l'operativa policial i ha instat a aquells que ho afirmen "repetidament" que les demostrin. "Ho han d'acreditar i no només verbalitzar repetidament", ha declarat. Precisament, l'exconseller d'Interior Miquel Sàmper va assegurar dilluns a RAC1 que hi ha comandaments que "obstrueixen" investigacions. En el cas concret de la destitució d'Estela, Elena ha afirmat que "han existit diferències i moltes coincidències" que l'han portat a prendre aquesta decisió. Ha recordat que la seva responsabilitat és que tirin endavant les prioritats que com a responsable polític ha definit. Elena espera poder comparèixer en seu parlamentària "com abans millor". També ha defensat que pel que els Mossos d'Esquadra són noticia sovint és per la seva "magnífica feina".