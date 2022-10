La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, no ha descartat presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, si no s'acaben aprovant uns nous pressupostos i es va a una pròrroga. De totes maneres, ha remarcat que ara mateix no ho tenen "al cap".

"Si anem a una pròrroga, que és un mal escenari per a Catalunya, no es pot descartar res i, per tant, parlaríem", ha dit en una entrevista a La 2. Romero ha insistit en l'oferiment dels socialistes per a negociar els comptes però ha lamentat que ara mateix no hi ha cap conversa amb ERC "ni sobre pressupostos ni sobre res". La portaveu parlamentària li ha dit a Aragonès que si vol "pot tenir els suports" i que si finalment no s'acaben aprovant els pressupostos serà "responsabilitat seva".