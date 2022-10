JxCat ha decidit presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat de 2023. Ho ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa a Barcelona la portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, que ha instat la resta de partits catalans a la cambra baixa a donar-hi suport. Nogueras ha defensat que cal "dir prou" perquè "no es pot normalitzar que el govern espanyol no pagui mai". La portaveu de Junts al Congrés ha criticat que el nivell d'execució pressupostària és una "presa de pèl" i ha afirmat, en referència a ERC, que "no es pot continuar donant estabilitat, i menys a canvi de res, a qui no compleix mai amb Catalunya".

Nogueras ha insistit que "ser útil" és "denunciar aquesta anomalia i trencar la dinàmica perversa" que és que any rere any "els diners dels catalans no arribin a Catalunya". "El govern espanyol no ens paga i ens menysté", ha dit, i ha criticat que ERC es "conformi amb alguna cessió". "La gent ens vota perquè siguem exigents", ha remarcat, i ha reiterat que Junts sempre ha estat oberta a negociar, però que "no dona xecs en blanc". El portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, també ha afirmat que els republicans "han prioritzat el seu pacte amb Espanya abans que el seu pacte amb Catalunya" i els ha acusat de ser "còmplices necessaris" dels incompliments del govern espanyol . "Cada any els aproven aquesta aixecada de camisa a canvi de res", ha assegurat, i ho ha considerat "inaguantable". Cleries ha instat ERC a "donar explicacions" a la ciutadania catalana. Reforma de la sedició Nogueras ha dit desconèixer el contingut de la negociació d'ERC amb el govern espanyol i si la reforma de la sedició està sobre la taula. En aquest sentit, la portaveu de Junts a la cambra baixa ha afirmat que cal "derogar" aquest delicte. "Mai acceptarem que el que vam fer el 2017 mereix cap pena de presó. Ni un mes ni deu anys", ha dit.