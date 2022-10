La direcció d'ERC ha decidit finalment no registrar una esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat per al 2023 per "donar marge a les negociacions", segons un comunicat que els republicans han fet públic a 30 minuts que expirés el termini de presentació. La decisió facilita que els comptes de la ministra Montero superin el primer escull al Congrés: la votació de les esmenes a la totalitat presentades pel PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro Asturias i Navarra Suma que tindrà lloc dijous de la setmana que ve. Bildu ha anunciat in extremis que tampoc esmena a la totalitat els comptes. Totes dues formacions, però, adverteixen el govern espanyol que encara estan lluny de poder donar el vist-i-plau definitiu als pressupostos.

La decisió d'ERC i de Bildu aplana la tramitació dels pressupostos. Previsiblement, dijous els seus diputats se sumaran als del PSOE, Podem, Més País, Compromís, PDeCAT, Terol Existeix i BNG per arribar als 181 vots contra les esmenes a la totalitat. Si el PNB finalment s'afegeix a aquesta majoria dels socis de l'executiu, el 'no' a les esmenes de devolució sumarà 187 escons i s'imposarà als vots a favor de les esmenes del PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro Asturias i Navarra Suma amb dues abstencions de Coalició Canària. Els republicans han adoptat la decisió després de diversos dies de contactes i negociacions amb el PSOE. Segons el comunicat que han fet públic, el fet que no presentin esmena a la totalitat "contribueix a generar les condicions que permetin mantenir obertes les negociacions que estan en marxa" en un context de "greu crisi econòmica i social". Amb tot, ERC adverteix que aquest gest es limita a permetre que els comptes es continuïn tramitant, perquè "encara estem molt lluny de poder aprovar uns pressupostos" que tenen un ampli marge de millora" i que "han d'anar acompanyats de mesures estructurals exigents en matèria l'habitatge, canvi de model energètic, un finançament autonòmic i local adequat i reformes fiscals per pal·liar la situació d'emergència social". Els republicans també vinculen el seu vot final als compromisos del govern espanyol sobre el compliment de les inversions en infraestructures a Catalunya, que han tingut una execució "manifestament insuficient". En aquest sentit, consideren "imprescindible establir mecanismes de compliment de les inversions pressupostades a Catalunya". A més, ERC adverteix que és "imprescindible" que tots els actors de la negociació "contribueixin a generar les condicions de confiança necessàries per mantenir vives les negociacions en marxa" per "poder arribar a acords". Bildu tampoc esmena els comptes EH Bildu tampoc presentarà esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat de 2023. La formació abertzale ho ha anunciat en un comunicat aquest divendres, a mitja hora que s'esgotés el termini per presentar-ne al Congrés i al mateix temps que ERC ha comunicat que tampoc en presentarà. Ha explicat la decisió per poder continuar amb la negociació pressupostària que han mantingut en les últimes setmanes amb el govern espanyol, "sempre amb rigor i discreció", i que "s'ha intensificat en les últimes hores". Els cinc diputats abertzale han avisat que això no determina la posició final en les votacions de la resta d'esmenes a la totalitat de dijous vinent. El PNB tanca un acord pel concert basc El PNB ha anunciat via twitter que tampoc presentarà una esmena a la totalitat dels comptes gràcies al fet que ha assolit una entesa amb el govern espanyol sobre el concert econòmic del País Basc. "El PNB assoleix un acord per renovar el 'cupo' i no esmenarà a la totalitat els pressupostos generals de l'Estat", ha penjat juntament amb una fotografia de l'executiva del partit. Posteriorment, en roda de premsa des de Bilbao, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha dit que "la negociació continua oberta en molts temes" i ha confiat que doni el seu fruit en els pròxims dies i anunciar més acords polítics en benefici de la ciutadania del País Basc i de Navarra".