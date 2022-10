El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha insistit aquest dimecres en què no es produirà un canvi de comissari en cap dels Mossos d’Esquadra el proper mes de desembre. “Cal diferenciar entre el que diuen que dic i el que realment dic”, ha declarat Elena a la comissió d’Interior en relació a les informacions que sostenien la seva intenció de situar una dona al capdavant del cos a finals d’any. Sobre les acusacions que va fer l’exconseller d’Interior Miquel Sàmper la setmana passada de què alguns comandaments dels Mossos havien manipulat investigacions judicials, ha dit que és “evident” que no es van produir i que generen molta indefensió per a les persones sobre les qui recau l’acusació.

Elena ha reconegut que al desembre sí que es produiran canvis en l’estructura policial però ha afegit que aquests tindran a veure amb el nou decret d’estructura que prepara el departament, que s’aprovarà llavors i que crearà noves comissaries. “Els canvis del desembre estaran vinculats al decret d’estructura. La Prefectura actual té vocació de continuïtat”, ha assegurat Elena.

En resposta a les acusacions de Ramon Espadaler de què els canvis de comissari en cap suposen inestabilitat pel cos, el conseller d’Interior ha afirmat que aquesta es manté i que ell ho veu en les reunions que manté cada dia amb els comandaments dels Mossos. “El que dona estabilitat al cos és augmentar els seus efectius i els seus recursos”, ha completat Elena.

“Recorda que el nomenament d’Estela era un canvi de cromos amb Junts?”

De fet, l’enganxada amb Espadaler no s’ha quedat aquí perquè Elena li ha retret que quan a principis d’any va nomenar Estela com a comissari en cap i a Eduard Sallent com a segon del cos, el diputat d’Units per Avançar va dir a la comissió que es tractava d’un pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra en què els post-convergents posaven a Sallent i ERC a Estela.

“Recorda que va dir que era un canvi de cromos? Recorda que va dir que era evident i que era obvi?”, ha retret Elena a Espadaler.

El conseller també s’ha dirigit personalment a Junts per Catalunya per retreure que les crítiques que han fet avui no les feien fa dues setmanes, quan encara eren al Govern. “Estaria bé que les seves posicions s’assemblin a les que defensaven abans”, ha reblat.

També ha precisat que les aspiracions de feminització de la policia i d’instaurar una direcció policial coral no són “una exclusiva” seva sinó que són principis universals que ell troba adequats pel cos i que vol assimilar.

“Trobo surrealista que des d’alguns grups es parli de la direcció política del cos com de quelcom negatiu”, ha afirmat també, fidel al seu argument de què la conselleria no ha d’intervenir en l'operativa policial però sí en qüestions polítiques com la feminització del cos.