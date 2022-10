Sectors de Junts van demanar ahir la dimissió del vicepresident del partit i diputat al Parlament, Francesc de Dalmases, després que l’expedient informatiu elaborat per l’advocada Magda Oranich hagi determinat que la periodista del programa FAQS de TV3 amb la qual va discutir al juliol es va sentir intimidada. Així ho van explicar fonts consultades per l’agència Europa Press, que admeten que hi ha «molt malestar» al grup parlamentari i en diferents quadres territorials del partit, que reclamen que se celebri com més aviat millor una executiva per abordar com procedir sobre això. «Avui s’hauria d’haver celebrat una executiva i no s’ha fet. Cal veure com es canalitzarà aquest malestar. De moment, no està clar», apunten.

Tot i que no hi ha una petició formal perquè es reuneixi l’executiva de manera extraordinària, altres fonts asseguren que «hi ha molts que defensen la conveniència» de fer-ho. A més, expliquen que el «malestar» entre diferents sectors de Junts s’ha accentuat després de la carta de Dalmases, en què qüestiona l’informe d’Oranich, i després que l’advocada hagi assegurat que ha rebut pressions per part de la presidenta de Junts, Laura Borràs. Per això, argumenten la necessitat que es reuneixi l’executiva per afrontar «el conflicte i sense pensar que el pas del temps l’acabarà resolent». Sobre que Oranich rebés trucades de diputats i periodistes de mitjans de comunicació, dient que també havien rebut crits per part de Dalmases, consideren que evidencia que «no s’està davant d’un cas aïllat i podria ser una pauta de conducta» per part del diputat. «Hi ha persones d’altres grups parlamentaris», adverteixen les fonts esmentades, que urgeixen el secretari general de Junts, Jordi Turull, a resoldre aquesta situació. Oranich va assegurar ahir que va rebre «pressions inacceptables» per part de Laura Borràs durant l’elaboració del text per intentar que deixés sobre paper «el que ells volen» i no els fets que van passar realment. Després de transcendir públicament l’informe, Dalmases va enviar una carta a l’executiva del partit en què carrega contra l’expedient elaborat per Oranich perquè considera que «no s’ajusta a la realitat dels fets esdevinguts». En un escrit dirigit a l’executiva de Junts, Dalmases indica que l’expedient «no s’havia demanat a la comissió de garanties» i que l’informe «no es correspon de cap manera amb l’expedient informatiu» que ell mateix va sol·licitar a la direcció del partit. Així, destaca que a l’informe «es diu que s’ha entrevistat vint persones, que no identifiquen, ni es recullen les seves suposades manifestacions», quan, en el moment en què es van produir els fets, «només eren presents a TV- 3 cinc persones», inclòs ell mateix. I afegeix: «La filtració produïda, que deteriora públicament la meva reputació, hauria de donar lloc a una obertura del corresponent expedient per part del partit amb la depuració de les responsabilitats que es corresponguin», ja que el text va ser avançat per Nació Digital.