La polèmica s'ha generat arran d'un compte de Twitter d'una presumpta periodista des d'on es defensava el diputat Francesc de Dalmases i s'atacava l'exdirigent Jordi Sànchez. Segons ha avançat 'Nació Digital' i ha confirmat l'ACN, l'usuari @JoanaMasdeu està vinculat al telèfon del conseller nacional de Junts Rai López, de l'entorn de Laura Borràs. Però ell nega tenir-hi res a veure. Segons Rac 1, va ser creat el 23 d'octubre, el dia que 'Nació Digital' va publicar l'informe encarregat a l'advocada Magda Oranich i que conclou que Dalmases va tenir una actitud "incorrecta" i que la periodista del FAQS "es va sentir intimidada". Un informe que ha estat el detonant de la dimissió del fins ara vicepresident de Junts que es manté com a diputat.

El compte de Twitter ja no existeix des d'aquest dimecres després d'una conversa amb l'ex secretari general de Junts, Jordi Sànchez. La suposada periodista va dir en una piulada que el líder de Junts al Parlament, Albert Batet, havia "coaccionat" diputades al seu despatx fent-los jurar "fidelitat absoluta" i també acusava l'ex secretari general de Junts, Jordi Sànchez, "d'amenaçar" companys de partit.

Sànchez li va contestar oferint-se perquè l'entrevistés i li presentés proves d'on, quan i a qui ha amenaçat i insultat. "Diuen que pots ser un perfil inventat per difamar. No deixis que algú pensi que ets un troll", afegia. Just després s'esborrava l'usuari de @JoanaMasdeu, la suposada periodista que mai ha anat a treballar al Parlament ni coneix cap periodista que cobreix la política catalana. Sànchez tancava la polèmica amb una altra piulada: "Potser sí que la Joana era un troll. Quantes altres Joanes- alguns amb noms de professors molt honorables-patim avui a les xarxes dedicats a insultar i alimentar la guerra contra independentistes? No ho sé, però més del que ens podem imaginar i segur suportar".

Tots els usuaris de Twitter tenen assignat un número de telèfon o un correu electrònic, al qual s'envia un codi de verificació per confirmar que és la persona que gestiona el compte en cas de voler-ne recuperar la contrasenya. Fent el procés de recuperació de la contrasenya es pot comprovar que el telèfon vinculat a l'usuari @JoanaMasdeu és el del conseller nacional Rai López, col·laborador de la presidenta de Junts i també membre de l'Assemblea de Representants del Consell de la República. El mateix Rai López en una piulada a Twitter ha negat tenir res a veure amb el compte.