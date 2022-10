El món editorial arrossega des de fa setmanes problemes en la distribució de llibres. Si al setembre eren les novetats les que no arribaven a les lleixes, ara són les reposicions d'exemplars i els volums de fons el que és difícil poder garantir a les llibreries. L'origen parteix de la fusió a l'agost de dos dels referents en la distribució a l'Estat, les Punxes i Àgora, que ara operen conjuntament sota el paraigües d'Entredos Logistics, que ha provocat retards i ha arribat a impedir el repartiment de molts volums. La situació -que afecta principalment els llibres en català, però també els de castellà- ha generat pèrdues de facturació a algunes editorials superiors al 70%, segons ha pogut saber l'ACN.

Els responsables d'Entredos Logistics, que han declinat parlar amb l'Agència sobre el cas, va lamentar en un comunicat el passat 20 de setembre les dificultats en la distribució de llibres. "Hem patit problemes en la integració i automatització dels processos i això està afectant la distribució, la qual cosa lamentem molt profundament", assenyalaven en una nota.

Les conseqüències de la fusió entre les Punxes i Àgora ha afectat tot tipus d'editorials a Catalunya, tant grans com petites i tant les que publiquen en català com les que ho fan en castellà. La directora general d'Anagrama, una de les més importants per volum de negoci al país, Eva Congil, ha explicat en declaracions a l'ACN que reconeixen que viuen la situació "amb preocupació i atenció diària" esperant que el servei torni a funcionar amb la "regularitat i normalitat" que els escriptors, editors i llibreters "desitgen".

Conscients de les conseqüències temporals que podia comportar la fusió, l'editorial va prendre mesures al juliol per pal·liar la possible falta de repartiment, però el fet que el procés d'Entredos s'hagi allargat ha provocat que els terminis d'entregues "no s'hagin complert", especialment al setembre. En aquest sentit, les comandes s'estan rebent amb "més normalitat" però encara s'està lluny de la resolució definitiva i no pot concretar encara les pèrdues que els ha suposat. "Estem recuperant-nos dia a dia i els llibres comencen arribar als punts de venda, esperem que abans de finals d'any el servei es pugui normalitzar", detalla.

També en una entrevista amb l'ACN, el director editorial del Grup 62, Emili Rosales, constata que el servei es va normalitzant poc a poc, però que s'està "lluny" d'assolir el ple funcionament. "Esperem que tot estigui regularitzat i en rendiment per la campanya de Nadal", assevera, alhora que afirma que encara no es poden quantificar les pèrdues que s'han generat.

El cas d'editorials petites

Algunes de les empreses més afectades per la crisi de la distribució han estat aquelles que no tenen la novetat com a premissa, sinó que aposten pel seu catàleg de fons. És el cas, per exemple, de Sidillà o Babulinka Books, especialitzada en llibres infantils i juvenils.

L'editora de Babulinka, Mar González, destaca a l'ACN que des del mes d'agost no han pogut "servir llibres", una circumstància que els ha fet perdre una de les campanyes principals de l'any, la Setmana del Llibre en Català i l'inici de curs, al setembre. "Ha tocat de ple una de les baules principals de la cadena del foment lector, com són les escoles i les llibreries", detalla a l'ACN, alhora que reconeix que molts compradors els atribueixen el problema a ells i no a la distribuïdora.

En aquest sentit, recorda que encara no s'ha regularitzat el servei de llibres de fons i les novetats encara no arriben amb la regularitat habitual. Davant d'aquest fet, i en iniciatives petites com la seva, perdre una segona campanya aquest any com seria la de Nadal els podria comprometre la "viabilitat del projecte". De moment, estima pèrdues de facturació que assoleixen el 90% el mes d'agost i d'entre el 75% i el 80% al setembre.

Des d'Edicions Sidillà, una de les seves fundadores, Judit Pujadó, reconeix que van rebre la notícia de la fusió amb il·lusió, perquè entenien que la proposta permetria una distribució "més ràpida i eficaç". Al setembre van entreveure els primers problemes, quan les seves dues novetats ja no es van arribar a reposar a les llibreries.

Ara, segons Pujadó, des de la distribuïdora Entredos asseguren que hi ha 150.000 exemplars que "no estan ubicats". "És com si no hi fossin. Això és el 20% del fons que tenim al magatzem, llibres que no podem demanar i que les llibreries no poden tenir", precisa. Des de l'empresa, esperen que durant la campanya de Nadal la distribució estigui normalitzada.

Un altre dels agents més afectats, també, han estat les llibreries. En declaracions a l'ACN, el president del gremi, Èric del Arco, ha apuntat que té constància que Entredos està intentant resoldre-ho, però de moment encara no hi ha data. “Tot el sector està esperant que ho arreglin. No es pot dir res més, les llibreries ens podem queixar, però els principals interessats en millorar-ho són ells. Les editorials i les llibreries estem a les seves mans", adverteix.

De Arco ha assenyalat que l’actual problema és el fons i les novetats "que en dues setmanes ja són fons" perquè quan s'han venut costa garantir que tornin a les prestatgeries. "S’avança molt lentament amb el tema perquè els hi costa molt acabar d’ajustar-ho. El problema segueix sent de llarga durada i els únics que poden donar explicació del tema són ells", precisa.

El sector clama a considerar vies d'indemnització

Des de l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) va expressar la seva profunda preocupació per la crisi de subministrament de llibres ocasionada per la fusió. “Es tracta d’un cas sense precedents, que posa de manifest la fragilitat de la cadena de valor del sistema literari del país”, va assenyalar l’associació també en un comunicat. L’associació va instar els responsables de l’empresa Entredos Logistics a posar remei al més aviat possible i “a considerar possibles vies d’indemnització o de compensació d’aquest greuge”.

Un dels molts escriptors afectats per la crisi i que ha publicat llibre aquest setembre ha estat Francesc Serés, que en una piulada es queixava fa uns dies del "desastre" de la nova distribuïdora. "Als que em dieu que no trobeu el llibre en algunes llibreries, les meves disculpes, em sap greu de debò, però Entredos continua sent una catàstrofe. No hi puc fer res", criticava.