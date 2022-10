L'operació sortida del llarg pont de Tots Sants ha arrencat amb força problemes aquest divendres a la tarda. A la Catalunya central, per exemple, hi ha retencions a la C-16, a Berga, en sentit Puigcerdà. Al voltant de les set de la tarda, la situació viària a la via s'ha complicat i s'han registrat 11 quilòmetres de retencions entre Gironella i Cercs en sentit Puigcerdà.

La via amb més problemes, de totes maneres, és l'autopista AP-7, on s'acumulen fins a 50 quilòmetres de circulació amb retencions o congestió en diferents punts de la via. 🔴 Primeres retencions a l'Eix del Llobregat o C-16 a Berga ➡ Puigcerdà. De moment, 2,5 km de #retencions pic.twitter.com/P8npqDeQUi — Trànsit (@transit) 28 de octubre de 2022 El Servei Català de Trànsit recull incidències entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, entre Barberà del Vallès i Cerdanyola, entre Sant Cugat i Cerdanyola, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, a Tarragona o entre Amposta i l'Aldea. Als trams més complicats se superen els 9 quilòmetres de congestió, principalment en sentit sud.