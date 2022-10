Vueling ha cancel·lat 25 vols dels previstos per aquest pròxim dimarts a l'aeroport del Prat en el primer dia de vaga de tripulants de cabina, segons ha informat l'aerolínia. La vaga, convocada pel sindicat Stavla, arrenca l'1 de novembre i es preveu que s'allargui fins al 31 de gener de 2023. Per la seva banda, el ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims que arribaran fins al 72% per a les rutes no peninsulars del mes de novembre. Pel desembre i gener, els vols no peninsulars protegits seran el 71%, mentre que els dies de Nadal es protegiran el 74% de les rutes. Per als vols entre ciutats espanyoles amb una ruta de transport alternativa de més de cinc hores, hi haurà almenys un 54% de vols protegits.

Pel que fa als vols domèstics amb un mitjà de transport alternatiu inferior a cinc hores tindran, Transports ha decretat una protecció de, com a mínim, el 28%. En aquest sentit, Vueling ha informat que, pel primer dia de vaga, l'1 de novembre, operaran el 84% dels vols programats al Prat: de les 156 rutes previstes n'han cancel·lat 25. A la resta de l'Estat, Vueling preveu operar en el primer dia de vaga 173 vols dels 189 confirmats (92%). Segons el ministeri de Transports, prop de 2.250 empleats estan cridats a la vaga. Stavla, el sindicat convocant, reclama un augment dels sous del 13,4% per compensar la inflació i la negociació d'un conveni col·lectiu amb Vueling. Al seu torn, l'aerolínia ha defensat aquest dimarts en un comunicat que, des del mes d'abril, es troben immersos en la negociació del quart conveni col·lectiu amb els tripulants de cabina amb la "màxima voluntat de continuar avançant per arribar a acords que combinin les necessitats de tots". En la mateixa línia, Vueling ha instat Stavla a desconvocar la vaga i "a apostar pel diàleg per davant la confrontació social". El sindicat va afirmar en un comunicat emès fa unes setmanes, si la situació segueix sense resoldre's el 31 de gener del 2023, el sindicat té intenció d'allargar la vaga "de manera indefinida".