Els Castellers de Vilafranca han carregat per primera vegada a la història del món casteller l’inèdit pilar de 9 amb folre, manilles i puntals. Ha estat a la diada de Tots Sants que s'ha celebrat aquest dimarts a Vilafranca del Penedès, just 20 anys després del primer cop que els amfitrions van dur a plaça aquest castell. Aleshores es va ensorrar just quan sonaven gralles. Cap altra colla ha intentat mai aquest espadat en una diada. Prèviament, aquest Tots Sants els Verds han carregat el 3 de 10 i la torre de 9, mentre els Capgrossos de Mataró han signat la millor actuació de la temporada amb el 3 de 9, el 5 de 8 i el 4 de 8. Al seu torn, els Xiquets de Tarragona han completat el 5 de 8, i el 4 de 8, i carregat el 3 de 9.

ACABEM DE CARREGAR EL PILAR DE 9 AMB FOLRE MANILLES I PUNTALS!!!! Que grans, colla! 💚#TotsSants22 #castellers #mésverdsquemai pic.twitter.com/J2HUPhlekJ — Castellers de Vilafranca (@Verds) 1 de noviembre de 2022 Els Castellers de Vilafranca feia dies que anunciaven el pilar de 9 com a gran repte a assolir aquest dimarts. Ho han intentat en tercera ronda, però el gran espadat només ha arribat fins a quints i s’ha ensorrat abans que sonessin gralles. En quarta ronda, la colla s’ha tret l’espina clavada i ha fet emmudir la plaça coronant un grandiloqüent pilar que s’ha alçat ferm sota l’expectació de les més de 5.500 persones que observaven aquesta diada històrica. El castell s’ha ensorrat durant la baixada entre aplaudiments del públic i l’eufòria desfermada de tota la colla. Triplet de gammes extra Abans d’arribar al pilar de 9, els amfitrions havien carregat el 3 de 10 amb folre i manilles en segona ronda -a la primera ha fet llenya i ha quedat en intent-. Després de coronar-lo, l’estructura ha patit considerablement i s’ha trencat a setens. A la tercera ronda, quan han descartat el pilar de 9, els Verds han optat per la torre de 9 emmanillada, que han defensat èpicament per aconseguir descarregar-la. Capgrossos, millor actuació de la temporada Al seu torn, els Capgrossos de Mataró han signat la millor actuació de la temporada, sent l’única colla de la diada que ha completat els tres castells durant les tres primeres rondes. D’entrada, els maresmencs han descarregat el 5 de 8. En segona ronda, la plaça ha esclatat amb els blaus quan han aconseguit descarregar el 3 de 9 amb folre, el primer castell de 9 de la colla d’ençà que va esclatar la covid. Seguidament, han aixecat un sòlid 4 de 8 que han descarregat sense complicacions. Per últim, els Xiquets de Tarragona han completat amb solvència el 5 de 8 després d’un intent desmuntat. Amb més de dues hores de diada a l’esquena i quan ja en feia una del seu primer castell descarregat, els matalassers han dut a plaça el 3 de 9 amb folre. La colla l’ha defensat estoicament fins aconseguir coronar-lo, però el castell ha fet llenya durant la baixada. Per últim, els tarragonins han completat la seva diada amb el 4 de 8. Aquest 1 de novembre la diada castellera ha comptat excepcionalment amb un cartell de només tres colles, sense els Castellers de Sants. Els Verds, organitzadors de la diada, van optar a principis de temporada per escurçar aquesta jornada amb previsió que probablement a plaça no hi haurà grans castells degut als efectes de l’aturada covid i la lenta represa en què es troben les colles. A través d’un sorteig intern, van quedar fora els Castellers de Sants. Els mateixos Verds van assegurar que la intenció és recuperar el cartell complert de quatre colles el més aviat possible.