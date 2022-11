Els cementiris s'han tornat a omplir aquest dilluns de famílies que han visitat els seus difunts per Tots Sants. El director general de Cementiris de Barcelona, Miquel Trepat, destaca que aquest any “s’ha tornat a la normalitat” que hi havia abans de l'esclat de la pandèmia de covid. El 2021 encara hi va haver restriccions amb entrades i sortides diferent i la recomanació de la mascareta.

Trepat destaca que hi ha una tendència que va l’alça i és que l’afluència de visites s’està repartint cada vegada més els dies anteriors i posteriors a Tots Sants. “Des de fa uns anys que es recomana des de l’Ajuntament de Barcelona diversificar l’assistència als cementiris per evitar cues i aglomeracions i sobretot per tenir un moment més íntim i recollit a la sepultura”, indica. “Des de divendres a dilluns hem tingut molta presència de famílies i dilluns és el dia més tradicional, on encara hi ha una gran tendència a venir avui, però la gent ho diversifica”, apunta. “Hi ha famílies que venen uns dies abans i altres després de l’1 de novembre”. Trepat apunta que la campanya dura fins el diumenge 6 de novembre perquè “les famílies volen venir al voltant de Tots Sants i ho anticipen o ho posterguen”. Trepat diu que aquesta és una tradició que es manté, però ha insistit en què s’amplia els dies anteriors i posteriors. “Hi ha totes les generacions de les famílies i és un dia de vista familiar”, declara. “Mantenir el record” Xavier Rodríguez, un veí del Poblenou que va al cementiri cada deu dies, a recordar la seva mare i el seu germà, explica que "vinc a posar flors i a mantenir el record”. Rodríguez sí que ha notat una gran diferència d'afluència els darrers dies.