El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, serà el nou conseller delegat d'ACCIÓ, l'agència de competitivitat empresarial del Govern. Segons ha avançat l'ARA i ha pogut confirmar l'ACN, Castellanos compaginarà els dos càrrecs. Al capdavant d'ACCIÓ, Castellanos substituirà a Natàlia Mas, la nova consellera d'Economia. Per sota de Castellanos, Joan Romero es mantindrà com a director executiu de l'agència de competitivitat empresarial del Govern. Castellanos ja va passar per ACCIÓ entre el 2006 i el 2009, quan va ser secretari executiu. El Govern aprovarà aquest dimarts en el Consell Executiu el nou nomenament.

Nascut a Barcelona el 1978, Castellanos és llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Economia Pública de la Universitat de York i Mestratge en Funció Directiva (EAPC). Entre el 2018 i el 2021, va ser la mà dreta de Pere Aragonès a vicepresidència i Economia i Hisenda, on era secretari general. Anteriorment, entre el 2015 i el 2017, va ser Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació al Govern. A més, també ha tingut responsabilitat a l'AGAUR, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i a la Recerca.