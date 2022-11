El Govern i la Moncloa han acordat no portar al Tribunal Constitucional (TC) la llei de consultes per referendar la candidatura dels Jocs d'Hivern. Així ho ha anunciat aquest dimecres la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa a Palau posterior al Consell Executiu. Plaja ha explicat que ja s'havia pactat que la llei s'adaptaria a la normativa jurídica vigent, per a temes relacionats amb aquelles àrees on la Generalitat en tingui les competències. La portaveu ha afegit que l'oficina de coordinació dels Jocs d'Hivern, que comanda Mònica Bosch, no està tancada però tampoc en funcionament, i que no suposa "cap cost" per al Govern.

Plaja ha admès que el projecte està "aturat", si bé el Govern "continua apostant per la candidatura en solitari". La portaveu ha conclòs que la consulta no es farà fins que hi hagi una "candidatura oficial", aprovada pels comitès olímpics.