La historiadora Eulàlia Duran i Grau (Barcelona, 1934) ha estat la primera guanyadora del Premi d'Honor de la Història, el guardó més destacat dels sis que ha entregat la revista 'Sàpiens' en la primera edició de la Nit de la Història, organitzada amb motiu del vintè aniversari de la publicació. La cerimònia s'ha celebrat aquesta nit al Museu Marítim de Barcelona, en un acte que ha comptat amb l'assistència de més de 300 persones, segons els organitzadors. Duran, doctora en Història Moderna i catedràtica emèrita de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, ha rebut el guardó de mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El jurat ha destacat la importància de Duran a l'hora d'obrir "noves vies de recerca i divulgació sobre una etapa poc coneguda en la història de Catalunya, com va ser el Renaixement, i haver-ne impulsat el coneixement dels seus textos literaris".

També s'ha valorat que "la seva obra hagi contribuït a enfortir la consciència cultural catalana en una època d'especial dificultat com va ser la fi del franquisme" i que hagi estat "la formadora d'un nodrit estol" d'historiadors.

Els Premis Sàpiens han estat impulsats per la revista 'Sàpiens' amb motiu del vintè aniversari de la publicació. El seu editor, Jordi Creus, ha recordat els orígens del projecte, en què va ser clau "la complicitat d'una colla d'historiadors que, amb el temps, s'ha anat fent més i més gran".

Durant la gala també s'ha entregat el Premi al Millor Descobriment al projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) per la troballa de l'antic port grec, dirigit pels arqueòlegs Pere Castanyer i Marta Santos.

El Premi a la Millor Recerca l'ha guanyat l'historiador Alejandro Acosta per la investigació 'Los voluntarios españoles en la legión extranjera francesa durante la I Guerra Mundial'.

El Premi a la Millor Obra de Ficció Històrica ha estat per a Joan-Lluís Lluís i la seva novel·la 'Junil a les terres dels bàrbars' (Club Editor). És l’única categoria dels premis que ha estat escollida per votació popular.

El Premi a la Millor Iniciativa de Divulgació Internacional ha estat per a l'exposició 'Alice: Curioser and Curioser', del Victoria and Albert Museum de Londres.

Finalment, el Premi a la Millor Iniciativa de Divulgació Nacional se l'ha endut el programa 'Tresors amb història', producció de la televisió valenciana À Punt en associació amb Sunrise Pictures i El Terrat (The Mediapro Studio).

La revista 'Sàpiens', amb 12.000 subscriptors i 16.500 exemplars mensuals, segons OJD, és la revista de divulgació històrica més venuda a Catalunya. El 2021, va rebre el Premi Nacional de Comunicació que atorga la Generalitat de Catalunya, a la categoria de premsa.