Setze dotacions dels Bombers de la Generalitat estan treballant en l'extinció d'un incendi a l'empresa AFEPASA de Constantí. Al magatzem afectat hi ha sofre, que en cremar pot generar diòxid de sofre. Bombers ha confirmat que crema la coberta d'una de les tres naus i que s'intenta separar els palets perquè no es propagui. Protecció Civil ha activat el Plaseqta en fase d'Emergències.També el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres unitats terrestres i han atès dues persones i tres unitats ORCA i han atès un ferit menys que han traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i una persona que s'ha atès allà mateix i se li ha donat l'alta.

S'han fet sonar dues sirenes de risc químic de la zona del polígon i es demana a totes les persones que les sentin, que es confinin. De moment afectaria empreses de la zona, on caldria tancar portes i finestres i no s'ha estès el confinament a cap nucli de població. L'empresa assegura que el foc està controlat i que no ha provocat danys personals.

El confinament afecta només el polígon de #Constantí, on sonen 2 sirenes de risc químic i no les zones urbanes habitades. NO ES TRACTA D'UN SIMULACRE. #PLASEQTA pic.twitter.com/NeMXiCf5wf — Protecció civil (@emergenciescat) 7 de noviembre de 2022

Protecció Civil manté el confinament de les empreses del polígon de Constantí (Tarragonès) on un incendi afecta tres naus d'una empresa de fabricació de sofre. Una de les naus s'ha pogut "sectoritzar" i aïllar, a la segona nau el foc afecta la coberta, però ja està controlat, i en la tercera hi ha palets afectats i s'estan separant els que cremen dels que no.

Les sirenes continuen sonant al polígon. El confinament no afecta zones urbanes habitades, però es fa una crida a la ciutadania perquè no s'acosti a la zona, de manera que es facilitin les tasques dels equips d'emergències.