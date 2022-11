Els Mossos d'Esquadra han aturat i immobilitzat un autobús de l'entitat Hazte Oír que circulava des d'aquest dijous per Barcelona amb missatges com 'Les niñes no existen', 'No a la mutilació infantil' o '#StopLleiTrans'. El Departament d'Igualtat i Feministes ha obert a més un expedient sancionador contra l'organització, segons ha explicat a l'ACN la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. L'aturada s'ha fet en compliment de la denúncia de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No discriminació i Verge ha assegurat que la immobilització durarà fins que es retirin els missatges. Verge ha expressat el compromís del Govern contra les entitats "antidrets". "No passaran", ha declarat.

Verge ha explicat que tenien notícia que l'autobús volia circular per Barcelona aquests dies i per això han treballat de manera coordinada amb la policia. Finalment, ha estat aturat aquest dijous a la plaça Espanya, on ha quedat immobilitzat. L'expedient sancionador iniciat estableix dues mesures cautelars: d'una banda, l'aturada del bus i de l'altra la immobilització. En aquest sentit, la consellera ha assegurat que el vehicle no podrà circular fins no que no retiri els missatges. Verge ha destacat que el Govern és el primer que atura l'autobús, després que hagi circulat per altres territoris espanyols com Madrid, País Valencià o l'Aragó. La consellera ha defensat que no es poden tolerar missatges que vulnerin els drets dels ciutadans i ha reivindicat que els drets de les persones transsexuals "són drets humans". Ha aprofitat també per reivindicar la feina de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Hazte Oír critica la mesura Des de l'organització, han criticat aquesta actuació. A través de diversos missatges a les xarxes socials, han lamentat que se'ls ha "bloquejat" el recorregut del que anomenen el bus "de la veritat" i han expressat que continuar intentant que arribi a tothom el seu missatge. També han preguntat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, si aquesta és la llibertat que promou per a la seva ciutat. Per contra, des de l'Observatori Contra l'Homofòbia han celebrat l'actuació de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació i dels Mossos d'Esquadra. L'organització ha reivindicat que els discursos d'odi "no poden circular impunement pels carrers de Barcelona" i ha exigit la retirada immediata del vehicle.