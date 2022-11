El Parlament ha constatat la pèrdua de confiança de la majoria parlamentària que va permetre la investidura del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Així ho exposa la moció de JxCat aprovada aquest dijous a la cambra amb els vots del PSC-Units, els comuns i la CUP. ERC, Cs i el PP s'ha abstingut i Vox no ha votat. El text únicament inclou aquesta frase, però els grups parlamentaris han aprofitat el debat de la breu moció per criticar el Govern d'ERC. Tant JxCat com el PSC-Units han recriminat a Aragonès que estigui dirigint un executiu "feble" i "fràgil" i li han demanat que aclareixi amb quins suports compta per governar. En aquest sentit, els comuns també han criticat a ERC perquè "li costa" negociar amb la resta de partits.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que el Govern vol "construir confiances encara que siguin parcials": "Mesura a mesura". La diputada republicana ha insistit que el seu partit té "predisposició" per "recompondre" i ha retret a JxCat que faci una "oposició extrema per bloquejar" l'acció de l'executiu.

"Sortir del govern és la seva decisió i és legítima, però és el que ha propiciat els canvis i, per tant, és responsabilitat seva", ha replicat Vilalta al partit de Laura Borràs i Jordi Turull.

Crítiques de l'oposició

El diputat i portaveu de JxCat, Josep Rius, ha instat ERC a "superar" la ruptura de Govern, malgrat recriminar també a ERC que "els governs funcionen quan es compleixen els acords". "El president s'ha quedat sol perquè (ERC) no compleix els acords i no són de fiar", ha afirmat.

Rius ha defensat que és "lícit, normal i democràtic" que la cambra constati la pèrdua d'aquesta majoria: "Ens preguntem amb quines majories compta el president".

La diputada de la CUP Dolors Sabater ha remarcat que els seus motius per retirar la confiança al Govern d'Aragonès són diferents que els de JxCat. Segons ella, els postconvergents que es "dobleguen als poders oligàrquics de Madrid" per defensar projectes com l'ampliació del Prat o els Jocs Olímpics d'hivern.

Per la seva banda, la portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, ha demanat als republicans que "aclareixin" què volen fer en aquesta situació de minoria. "El PSC fa moltes setmanes que ens posem a disposició per aprovar els pressupostos, però de moment no tenim clar si volen aprovar els pressupostos amb nosaltres", s'ha queixat la diputada socialista.

També els comuns han expressat el seu malestar per les converses sobre els comptes del 2023. "Fa molt de temps que el govern no governa", ha lamentat el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, tot reiterant que esperen "d'una vegada per totes" que hi hagi uns pressupostos. Cid ha reconegut que a ERC "li costa" negociar amb els altres grups parlamentaris.

Des de Vox, Sergio Macián ha dit que veuen "absurd" i "innecessària" aquesta moció. Així, els ultradretans s'han negat a "participar en batalles separatistes" i no han votat.

"Aquesta moció és ridícula", ha subratllat la diputada Anna Grau de Ciutadans, que s'ha abstingut en la votació. També ho ha fet el PP que "mai ha tingut confiança" en el Govern, segons ha expressat la diputada Lorena Roldán.