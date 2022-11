El president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu l'acord per "eliminar i esborrar" la sedició com un "pas importantíssim". En una compareixença a la Galeria Gòtica de Palau, aquest divendres al matí, Aragonès ha afegit que a partir d'ara cal ampliar l'entesa per la "completa desjudicialització". El president ha reiterat que el delicte "queda eliminat i esborrat" i que "desapareix" del Codi Penal, i que així "es comença a construir la resolució del conflicte".

El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir a la nit a La Sexta la derogació del delicte de sedició, que se substituirà pel de "desordres públics agreujats". ERC va celebrar la notícia i va apuntar que era fruit d'un pacte dels republicans amb el president espanyol. Què suposa la derogació del delicte de sedició? Minuts després, Aragonès ja va celebrar a Twitter el "pas indispensable en la desjudicialització". La taula de diàleg va acordar al juliol impulsar "abans de final d’any" les reformes legislatives "que calgui" per acabar amb la "repressió" de l'Estat. Primeres reaccions Les valoracions, totes a la xarxa, han continuat amb el primer secretari del PSC i líder de l'oposició, Salvador Illa, que ha celebrat l'anunci: "Mirar endavant, aquest és el camí". Mirar endavant. Aquest és el camí.



Mirar hacia adelante. Este es el camino.@sanchezcastejonhttps://t.co/Y4CPHUwTId — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) 10 de noviembre de 2022 S'hi ha afegit el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, que ha aplaudit la reforma del delicte de sedició. "Compleix així la seva paraula d'homologar el nostre Codi Penal a Europa, tal com va acordar amb nosaltres". Asens ha recordat que la formació lila ho ha "lluitat des de l'inici del mandat". "Ens vam presentar a les eleccions exigint indults, taula de diàleg i reforma del Codi Penal", ha recordat. Por fin se presenta la derogación del delito de sedición. Lo hemos peleado desde el inicio de mandato.



Gana el derecho a protesta, los colectivos sociales y la desjudicialización del conflicto territorial. Gana la democracia. (1/3) — Jaume Asens (@Jaumeasens) 10 de noviembre de 2022 Yolanda Díaz ha celebrat aquest dijous l'anunci de Pedro Sánchez de la reforma del delicte de sedició amb una piulada a Twitter en què subratlla que "aquest govern compleix el que diu". La vicepresidenta segona de l'executiu estatal ha subratllat que el compliment de la promesa significarà "la modernització del Codi Penal". Este Gobierno cumple lo que dice y lo va a hacer con la modernización del Código Penal y la reforma del delito de sedición. Gracias a @JaumeAsens por el trabajo.



Nuestro país avanzará en la dirección de otras democracias europeas. Es bueno para España y para Catalunya. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 10 de noviembre de 2022 El president del PP, Alberto Núñez Feijóo ha criticat la "irresponsabilitats històrica" i "ingenuïtat" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En un fil a les xarxes socials, Feijóo ha acusat Sánchez d'avantposar el seu interès polític a Espanya i ha considerat que és una irresponsabilitat "corregir la feina del Suprem de la mà dels condemnats". El titlla també d'ingenu perquè alerta que l'independentisme "mai es conforma". D'altra banda, s'ha mostrat convençut que hi ha una majoria social que no accepta més "mentides" de l'executiu espanyol "ni més xantatges de l'independentisme". Siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España. Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 11 de noviembre de 2022 Per la seva banda, Carles Puigdemont ha considerat que l'anunci simplement "canvia el nom" del delicte, però no el deroga. L'expresident de la Generalitat convida a "llegir molt bé la lletra menuda i la gran" perquè, al seu parer, Sánchez "és un mestre en l'art de l'enganyifa", i posa exemples com la llei mordassa o el català a Europa. Alhora, l'eurodiputat de JuntsXCat opina que si es continua condemnat l'organització d'un referèndum per la independència, "tan se val si són 15 anys de presó o en són 5: estan criminalitzant un dret". El president Sánchez i la vicepresidenta Díaz parlen de reformar el delicte de sedició. Alguns ho celebren i ho venen com si fos la derogació del delicte. Però no és el mateix. El delicte no es deroga: se li canvia el nom i s’anuncia una rebaixa de penes. Alerta. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de noviembre de 2022 "Quan la supressió de la sedició tingui lloc, podrem dir que és positiva, perquè s'elimina un supòsit del Codi Penal que ha estat utilitzat, i mal utilitzat, en contra nostra". És la valoració de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a través d'un fil de Twitter. Treballar democràticament per aconseguir la independència de Catalunya no pot ser mai un delicte ni objecte de repressió política. — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 10 de noviembre de 2022 Cal recordar que, a finals d'octubre, el secretari general del partit, Jordi Turull, defensava que la reforma que pertoca sobre el delicte de sedició és, precisament, la "derogació". Així va respondre en una entrevista a 'Ser Catalunya' després que 'El País' publiqués que el govern espanyol estaria disposat a reduir a la meitat la pena per sedició.