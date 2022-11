Un centenar de persones han participat aquest dissabte al barri barceloní de Sants en unes jornades contràries a la cimera del clima de les Nacions Unides que se celebra aquests dies a Egipte. A parer seu, la "COP27, no té cap mena de sentit, és paper mullat" perquè els governs tenen "manca d'ambició" davant l'escalfament global.

Aquesta contracimera ha estat organitzada per la Xarxa de Moviments per la Justícia Climàtica, que ha programat debats sobre crisi climàtica a Can Batlló a primera hora del matí. Al migdia els assistents han fet una marxa de protesta que ha passat per l'interior de l'Estació de Sants i ha acabat a la plaça dels Països Catalans. La seva voluntat és "tornar als carrers per exigir accions reals".