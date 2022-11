Vueling ha cancel·lat 28 vols a l'aeroport del Prat per la nova jornada de vaga de tripulants de cabina convocada pel sindicat Stavla. Concretament, l'aerolínia operarà el 83% dels trajectes previstos, és a dir, 132 vols dels 160 programats. A la resta de l'Estat, operarà el 91% dels vols programats, que són 168 dels 184 previstos. Segons ha informat la companyia, els viatgers afectats per aquestes cancel·lacions han sigut avisats amb antelació i se'ls ha facilitat diferents alternatives. L'aerolínia ha assegurat que el 95% dels clients afectats han sigut reubicats, mentre que el 5% encara no ha escollit una altra opció per viatjar. Els tripulants de cabina demanen millores salarials per fer front a l'augment de la inflació.

En un comunicat, Vueling ha assenyalat que des de l'inici de la protesta –convocada dels divendres, diumenge i dilluns fins a finals de gener- ha ofert el 90% dels vols programats. De cara a les properes jornades, la companyia espera continuar oferint el 90% dels vols programats. Divendres passat desenes de treballadors de l'aerolínia, convocats pel sindicat Stavla, es van concentrar a l'exterior de la terminal 1 de l'aeroport del Prat per exigir un increment salarial. Segons el sindicat, el seguiment de l'aturada va ser del 95%. "La vaga no és un pols a l'empresa, és una necessitat per garantir el nostre futur", va assenyalar la cap de la secció sindical d'Stavla a Vueling, Guadalupe Romero.