El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat emparar l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín contra la decisió de la Junta Electoral Central, ratificada pel Suprem, de no incloure’ls en la relació de diputats electes comunicada al Parlament Europeu per no haver vingut al Congrés a acatar la Constitució després de les eleccions del 26 de maig del 2019.

El Constitucional ha tingut en compte que, 11 mesos abans que fos presentada la demanda d’empara, en el ple del 13 de gener del 2020, el Parlament Europeu va acceptar la seva elecció com a diputats europeus amb efecte retroactiu a partir del 2 de juliol del 2019. Això va significar que a partir de llavors tots dos van ser autoritzats a assumir les seves funcions, a exercir el seu mandat representatiu i a ocupar els seus escons.

L’esmentada circumstància, posterior als acords de la Junta Electoral Central impugnats, posa de manifest que els recurrents van obtenir de facto la satisfacció de les seves pretensions de restabliment o preservació dels drets fonamentals denunciats, per la qual cosa l’eventual lesió que deien patir per no venir a Espanya, on haurien sigut detinguts, no perviu.

No per pretensions declaratives

El tribunal recorda en la seva resolució que el curs processal d’empara no és apte per pronunciar-se sobre pretensions purament declaratives desvinculades d’una lesió real i efectiva dels drets que s’invoquen. La circumstància exposada ha portat a apreciar l’extinció de l’objecte de la pretensió principal d’empara, i de totes les seves derivades, cosa que justifica la desestimació de les pretensions formulades.

Es dona la circumstància que malgrat el manifestat per la sentència de la qual ha sigut ponent el magistrat Cándido Conde-Pumpido, la JEC es va reafirmar en la seva decisió de no entregar-los les credencials, perquè no van complir el tràmit d’acatar el Constitucional, en una consulta que li va dirigir el mateix Parlament Europeu.