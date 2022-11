El Govern es reunirà aquest dijous amb el PSC, i divendres amb Junts per intentar avançar els suports als pressupostos. Les dues trobades seran tècniques, sense la participació de les conselleres Laura Vilagrà ni Natàlia Mas Guix, segons fonts de Palau. L'executiu ha celebrat fins ara dues reunions tècniques amb els comuns. De fet, des de Govern asseguren que és amb En Comú Podem amb qui més s'ha avançat. Els de Jéssica Albiach, però, insisteixen que les converses estan en una fase inicial i que encara no han vist cap número. Comuns i PSC han anat reclamant els últims dies al Govern que comenci ja a negociar els pressupostos del 2023. D'altra banda, Junts ha d'enviar un catàleg de demandes a l'executiu sobre el contingut dels comptes.

El Govern vol presentar i aprovar els pressupostos del 2023 amb un acord tancat amb els grups per fer possible que tirin endavant al Parlament. "S'està treballant en això. En ser capaços d'aconseguir aquest acord, que creiem que és a prop", va dir ahir la portaveu, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Preguntada per si un acord sobre la reforma de sedició i malversació amb el govern espanyol pot facilitar les negociacions amb el PSC per als pressupostos, ha respost que l'avenç dels socialistes en aquest sentit "ajudaria" en un context general del país.

La posició del PSC

Ahir mateix la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, avisava que el partit votarà en contra dels pressupostos si el Govern no tanca una negociació amb ells abans de tramitar-los a la cambra. Romero va reclamar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "acceleri" la negociació per tenir uns comptes l'any que ve, encara que no siguin vigents l'1 de gener. "Si ens truquen avui per a aquesta tarda, allí estarem", es va comprometre.

Des de fa dies que ERC ha rebaixat el to contra el PSC. El president del partit republicà, Oriol Junqueras, deia ara fa un mes que no es tancarien nous pactes amb els socialistes perquè és "evident" que avalen la "repressió". Però el propi exvicepresident del Govern ha afegit aquesta setmana que el PSC s'ha de "reconciliar" amb la societat catalana, i que cal veure el seu "compromís" amb la reforma del delicte de malversació.

Des de Calàbria prefereixen aprovar els pressupostos amb Junts -i els comuns- que amb el PSC, però continuen fent càlculs sobre què els pot passar més factura a nivell polític, en cas que el partit de Laura Borràs no doni suport als comptes: aprovar-los amb els socialistes, o no poder-los aprovar i haver de prorrogar els comptes. De moment, s'imposa la primera preferència.

Els comuns, preocupats

De la seva banda, els comuns veuen amb "enorme preocupació" que els pressupostos siguin en gran part els que va elaborar l'exconseller d'Economia Jaume Giró, i exigeixen començar "ja" la negociació amb els números a la mà. Els de Jéssica Albiach avisen l'executiu que no pot donar per fet el suport d'En Comú Podem.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, apuntava dilluns de la setmana passada que una "fiscalitat més justa" és una "condició indispensable" per als comuns per poder negociar els pressupostos de l'any que ve. Així mateix, Mena subratllava que encara no existeix "cap negociació en marxa" pels comptes. A tot això, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, descartava l'endemà "una rebaixa generalitzada" d'impostos.

L'exconseller d'Economia Jaume Giró assegurava aquesta setmana que els pressupostos d'ERC no són els seus perquè "ha canviat l'estructura i les partida de cada departament". Tot i així, en una entrevista a 'La Vanguardia', Giró es mostrava partidari que s'aprovin uns nous comptes per al 2023. "És millor un país amb pressupostos aprovats l'1 de gener perquè les necessitats de la gent queden satisfetes".

El seu partit, Junts, va exigir fa 15 dies al Govern que fes "concrecions" sobre els pressupostos de cara a poder-los negociar. "Els pressupostos són la benzina de les polítiques, i volem saber les seves polítiques concretes perquè sense conèixer-les difícilment podrem fer una negociació efectiva", va advertit en roda de premsa el portaveu de Junts, Josep Rius, que també va demanar saber amb quins suports es compta per tirar-los endavant.

Junts es va reunir amb el president Aragonès i amb la consellera Mas Guix a principis de mes per començar a parlar sobre els comptes. Rius va dir aleshores que a la trobada només se'ls va presentar "xifres macro", i reclamava saber les partides per a cada Departament. Des d'aleshores que Junts va anunciar que enviaria un catàleg a l'executiu, que des de Palau afirmen que encara no han rebut pas.

Finalment, la CUP ja va plantar el Govern en la reunió sobre pressupostos de fa un parell de setmanes. Preguntat per la ronda de contactes que ha començat l'executiu amb els grups parlamentaris sobre els comptes, el diputat de la CUP Xavier Pellicer va anunciar a principis de mes que els anticapitalistes no s'hi reuniran perquè consideren que el Govern d'Aragonès "continua anant de la mà de la patronal i del PSOE".