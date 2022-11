Sota el lema "El nostre país ja no pot esperar més", 1.500 empresaris s'han reunit a Barcelona aquest dijous per reivindicar la finalització de les obres del corredor Mediterrani. La trobada, organitzada per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) i centrada a fer un repàs de l'estat dels treballs, s'ha celebrat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i ha fet coincidir els presidents de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Múrcia: Pere Aragonès, Ximo Puig i Fernando López Miras. El president de l'AVE, Vicente Boluda, ha demanat posar punt final “a l'Espanya radial", mentre que empresaris com el dirigent de Mercadona, Juan Roig, han criticat que la no finalització de la connexió “és una ofensa”.