Educació ha detallat aquest dilluns que un total de 26 escoles apliquen el 25% de castellà en una de les seves aules per ordre del TSJC. El seu conseller, Josep González Cambray, ho ha explicat en marc d’una comissió parlamentària, responent a una pregunta de Junts. Així, ha detallat que en aquests centres, els tribunals obliguen a mantenir aquestes mesures cautelars, tot i que ha celebrat que “aquest curs, per primera vegada, s’hagi frenat el degoteig de nous centres on s’ha d’aplicar”.

Cambray ha defensat que el Govern està lluitant “amb totes les seves eines” per aplicar “un escut jurídic als centres” a través de diversos marcs legals. També ha subratllat que una segona estratègia passa per incrementar els usos del català.