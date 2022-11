El Govern declararà aquest dimarts l’alerta per sequera en els àmbits Darnius-Boadella i Ter-Llobregat, el més poblat de Catalunya, amb restriccions que no afectaran l’aigua de boca. Sí que hi haurà afectació per als usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius. En declaracions a Catalunya Ràdio, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha explicat que amb l’entrada en alerta d’aquests dos nous àmbits, ara ja hi haurà 26 comarques en alerta i 550 municipis, amb un total de població afectada de 6,7 milions de persones. “La ciutadania no ho notarà, no hi haurà talls d’aigua”, ha apuntat Jordà.

La declaració d’alerta implica la reducció de l’ús de l’aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per als industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i per a altres usos recreatius (5%). Jordà ha explicat que se celebrarà una comissió interdepartamental aquest dimarts per informar el Govern i que després el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) firmarà l'alerta per sequera en aquests dos àmbits. La consellera ha destacat que els ciutadans no notaran les restriccions en l'ús de l'aigua, però sí que haurien de veure que "les fonts no van a dojo o que el Parc Agrari no es rega amb la proporció habitual". "No hi haurà talls d'aigua", ha deixat clar. Jordà ha apuntat que es preveu que aquest hivern plogui més del que és habitual, però ha advertit que, encara que acabés passant, les eventuals precipitacions no "salvarien de la sequera". Per això, ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans, que aquest estiu han augmentat 11 litres d'aigua el consum diari. De mitjana, cada persona utilitza 130 litres d'aigua al dia a Catalunya. Jordà vol començar aviat la prova de l'eòlica flotant La titular d'Acció Climàtica ha insistit en la prova pilot del parc eòlic marí a l'Empordà i ha indicat que estan esperant que el govern espanyol els doni resposta. En qualsevol cas, espera que la puguin començar de manera immediata. Jordà ha afirmat que l'energia eòlica és necessària i que canviarà el paisatge. La consellera ha assenyalat que, tot i que el Govern aposta per parcs petits, també se'n necessitaran de "més grans". Sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, que va quedar aturada, Jordà ha demanat que, si es torna a posar sobre la taula, es faci "bé" i "buscant grans consensos". La consellera creu que una eventual ampliació s'ha de poder plantejar però amb "debat" i ha lamentat que la manera en què es va fer aquell projecte no podia conduir "enlloc". Pel que fa als resultats de la COP27, Jordà ha reivindicat el paper de les regions i subestats en cimeres com aquesta i ha lamentat que a Sharm al-Sheikh s'hagi avançat "molt poc" per assumir compromisos davant de l'emergència climàtica.