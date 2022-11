El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat per a dimecres que ve a les 10 del matí els exmembres de la Mesa del Parlament presidida per Roger Torrent jutjats per desobediència. D’aquesta manera el tribunal cita l’expresident i actual conseller d’Empresa, Roger Torrent, l'exvicepresident Josep Costa i els exsecretaris Eusebi Campdepadrós i la bagenca Adriana Delgado, i els seus corresponents advocats i procuradors per recollir la sentència presencialment, segons ha avançat 'El Món' i han confirmat fonts del TSJC a l'ACN. Si els acusats no hi van, se'ls notificarà la decisió a través dels procuradors.

La fiscalia demana 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per a Torrent, Costa i Campdepadrós, i 16 mesos i 24.000 euros per a Delgado, per desobeir el Tribunal Constitucional i seguir tramitant propostes de resolució sobre l'autodeterminació i contra la monarquia espanyola la tardor del 2019. Costa, que s'autodefensa en el procés, va abandonar el judici en els primers moments, com a forma de protesta perquè no reconeix la legitimitat del tribunal, al qual acusa d'actuar irregularment en el procediment.