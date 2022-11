El Govern ha nomenat aquest dimarts l’economista Toni Segarra (Esplugues de Llobregat, 1966) com a president de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en substitució de Marta Subirà. Amb aquest canvi, un mes i mig després de la sortida de Junts de l’Executiu català, en l’àmbit de la Conselleria de Territori, que dirigeix Juli Fernàndez, ja només faltaria el nomenament del president del Port de Barcelona per rellevar Damià Calvet.

Segarra és llicenciat en Economia (1996) i diplomat en Administració i Direcció d’Empreses (1992) per la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat la majoria de la seva carrera professional a la multinacional PepsiCo inicialment ocupant càrrecs a l’àrea de planificació i control financer, per a Espanya i Portugal, i més tard com a responsable de l’àrea de planificació estratègica per a PepsiCo France i posteriorment per a tot l’àmbit europeu.

Des de l’any 2015 ha liderat projectes de transformació en l’àmbit comercial i logístic a Rússia, Polònia, França, els Països Baixos i el Regne Unit.

Vinculat a Benestar i Família

Dins de l'estructura de la Generalitat, Segarra també va ser secretari general del Departament de Benestar i Família (2004-2006) i ha sigut membre dels consells d’administració de Gestió d’Infraestructures SA (GISA) i de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Ha sigut membre del consell d’administració de l’empresa Ledmotive Technologies entre els anys 2019 i 2022. Actualment és patró de la Fundació Joia per a la inserció social i laboral de persones amb trastorns de salut mental, col·labora com a ‘business angel’ en la creació i gestió de diverses ‘start-ups’ i és consultor financer.

Canvis recents al Vallès

El nou president de FGC haurà d’afrontar el repte de gestionar l’R-Aeroport, que ara està construint Adif. En l’àmbit del Vallès, recentment s’han fet efectius els canvis en les freqüències dels serveis, fet que no ha agradat a tothom, però que suposa la conversió de la línia en un metro.

La connexió d’aquesta línia amb la del Llobregat-Anoia, gràcies a l’L8, que connectarà la plaça d’Espanya amb Gràcia, a Barcelona, serà un altre dels projectes que es trobarà sobre la taula Segarra.

FGC també gestiona estacions d’esquí i aquest any s’ha anunciat que disposaran de wifi a les seves instal·lacions.