El Parlament ha reprovat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per la seva gestió. El PSC, que havia proposat la reprovació, ha aconseguit tirar endavant aquest punt de la moció amb l'abstenció de JxCat i En Comú Podem i els vots a favor de Vox, Cs i PPC. Només ERC i la CUP hi han votat en contra. Elena ha estat el primer conseller del Govern de Pere Aragonès que ha estat reprovat per la cambra. El Parlament també ha instat l'executiu d'abstenir-se "de fer més intromissions en l'organigrama del cos dels Mossos d'Esquadra a fi d'evitar perllongar la incertesa generada". I ha reclamat a l'executiu que presenti a la cambra el Pla General de Seguretat de Catalunya 2023-2025 en un termini màxim d'un mes.

Així, Elena s'ha convertit en l'únic conseller de l'executiu d'Aragonès que ha estat reprovat per la cambra. En diverses ocasions el ple ha debatut i votat la reprovació del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a instàncies d'En Comú Podem, de Cs i de la CUP, però no ha arribat a prosperar mai.

La cambra ha constatat que els canvis promoguts per Elena al capdavant dels Mossos d'Esquadra han generat "un llarg període d'inestabilitat" en la direcció de la policia catalana. En canvi, no han prosperat els punts en què es criticava que "part d'aquests canvis no han estat justificats, atès que responen a decisions arbitràries i unilaterals", i lamenten que suposa "una greu intromissió en l'organització policial, que ultrapassa la potestat del conseller". ERC, JxCat i la CUP hi han votat en contra i els comuns s'han abstingut.

La moció impulsada pels socialistes també constata que el Departament d'Interior no ha fet cap pla general de seguretat de Catalunya per a elevar-lo a Govern i li han reclamat que la porti.

El diputat del PSC-Units Ramon Espadaler ha assegurat que la reprovació no és "un acte improvisat" ni "un exercici de frivolitat", sinó que és "un exercici de responsabilitat i un acte mesurat". Espadaler ha acusat Elena d'haver "excel·lit en les coses dolentes" i ha llistat: "La intromissió en el cos dels Mossos d'Esquadra, la politització, posar en risc l'estabilitat del cos, o un ús abusiu i impropi de la publicitat."

JxCat ha expressat que no participarà d'una campanya de desprestigi contra el cos policial i ha emmarcat la moció "en una guerra entre el conseller del govern a l'ombra del PSC i el conseller del govern en minoria": "No ens busquin a la seva guerra", ha expressat la diputada Jeannine Abella. El grup ha rebutjat alguns punts de la moció i s'ha acabat abstenint en la reprovació d'Elena. Aquest posicionament ha decantat la balança i ha fet que la reprovació hagi reeixit.

Els comuns han admès que els cossos policials "necessiten estabilitat", que els canvis que hi ha hagut darrerament al cos "hi van en contra" i el diputat Marc Parés ha insistit que el responsable que hi hagi estabilitat és el conseller d'Interior. S'han a en acabat abstenint en la reprovació d'Elena.

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha retret al PSC que hagi presentat una moció per parlar de Mossos "sense abordar el debat de fons" i els ha acusat d'actuar "com a portaveu del sindicat policial". Els anticapitalistes creuen que tenen motius polítics per a reprovar Elena, però no darrere dels "enunciats" que ha plantejat el grup de Salvador Illa.

Des d'ERC, Lluïsa Llop ha criticat que la moció "no és per a parlar de polítiques, sinó que busca un titular". Els republicans creuen que el PSC "busca un impacte amb objectius partidistes" i que per això no els han acceptat cap esmena.

Des de Ciutadans, Matías Alonso ha dit que la reprovació és "malauradament oportuna" perquè "la mala gestió està instal·lada al Departament d'Interior". El líder del PPC Alejandro Fernández ha compartit la diagnosi dels socialistes en la majoria de punts.