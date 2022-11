Vueling inicia aquest divendres una nova jornada de vaga dels seus tripulants de cabina i té previst operar el 83% dels vols programats, és a dir, 133 dels 161 previstos, segons ha informat la companyia en un comunicat. A la resta de l'Estat, l'aerolínia operarà el 89% dels vols programats (185 de 205) mentre que a nivell internacional seran un 93%, 163 dels 175. En total, s'oferiran 481 dels 541 programats per aquest divendres, un 89%. Segons la companyia, tots els clients afectats per les cancel·lacions han estat avisats amb antelació i se'ls ha posat alternatives. L'aturada ha estat convocada pel sindicat Stavla per exigir un increment salarial. De cara als propers dies, la companyia espera oferir el 90% dels vols programats.

A l'octubre passat, el sindicat Stavla va convocar vaga dels tripulants de cabina per als dilluns, divendres, diumenges i festius durant tres mesos a partir de l'1 de novembre per reclamar "unes condicions salarials dignes i un tracte just". Les aturades han coincidit amb el pont de Tot Sants i, si res no canvia, ho farà amb el de la Puríssima i les vacances de Nadal i s'allargaran fins al 31 de gener del 2023. L'organització, que és la majoritària entre els tripulants de cabina, reclama un augment de sou del 13,4% per compensar la inflació rècord del 2022 i assegurar que no perden poder adquisitiu.