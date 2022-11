El portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que aclareixi si prefereix el suport del PSC per als pressupostos del 2023 després que ERC facilités l'aprovació dels comptes estatals. "Si hi hagués un pacte, que ens ho expliquin i pararem màquines perquè en cap cas JxCat farà de comparsa", ha advertit aquest dilluns en roda de premsa. Rius ha assenyalat que els republicans van aprovar els pressupostos de l'Estat i ha plantejat si ho van fer "per buscar el suport del PSC".

"No sabem si és així", ha matisat, però ha assegurat que ERC ha tingut "molta vocació per pactar" al Congrés dels Diputats. "No sé si és a canvi que el PSC pugui pactar uns pressupostos a Barcelona", ha preguntat el també diputat al Parlament.

El partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull té previst de fer arribar una proposta "en positiu" sobre els comptes catalans al Govern, però ha reclamat que "acceleri" les negociacions" i a fer els comptes pensant "en clau catalana i no en els equilibris de la política espanyola". "Entenem que la minoria del Govern, amb només 33 diputats, obligui el president Aragonès a buscar suports, però per això l'instem a accelerar les negociacions", ha subratllat Rius, que ha exigit diligència en l'entrega de documentació.

La manca d'informació sobre el projecte de l'executiu català és una crítica compartida també pel PSC. Ambdues formacions retreuen al Govern que no els ha facilitat cap detall sobre els comptes i Rius ha insistit que cal "lliurament d'informació". "Va arribant amb comptagotes", ha criticat. A més, ha afirmat que no tenen "cap data" per tractar els comptes amb el Govern, que aquest mateix dilluns es reuneix amb els comuns.

Sedició i malversació

El portaveu de Junts també s'ha referit a la tramitació al Congrés de la reforma del Codi Penal i ha anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat amb un text alternatiu que busca "la supressió del delicte de sedició sense que comporti un enduriment de penes" com creuen que fa el nou tipus penal dels desordres públics agreujats. Tot i això, no ha tancat la porta a aprovar el text final si la seva esmena no prospera, ja que JxCat preveu presentar també esmenes parcials "per evitar que comporti una retallada de drets".

Vaga de metges

Pel que fa a l'anunci d'una vaga dels metges del sistema públic de salut de Catalunya, Rius ha expressat "preocupació" per aquesta situació malgrat entendre "la reclamació que fa aquest col·lectiu". Alhora, ha recordat que la sanitat catalana pateix una situació d'infrafinançament reconeguda fins i tot per l'anterior conseller del ram, Josep Maria Argimon.