El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'empara de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comín contra els acords de la Junta Electoral Central, ratificats judicialment, que van rebutjar la validesa de la promesa no presencial d'acatament de la Constitució efectuada pels demandants després de ser elegits a les eleccions europees del maig de 2019. La JEC va acordar comunicar al Parlament Europeu la vacant dels escons i la suspensió de les seves prerrogatives mentre no complissin el requisit de l'acatament presencial. Però el TC diu que ja no pot donar l'empara perquè tots dos exerceixen d'eurodiputats amb normalitat.

Com en la sentència del 15 de novembre passat, el Constitucional ha tingut en compte l'acceptació pel Parlament Europeu de l'elecció dels demandants com a diputats a la sessió plenària de 13 de gener de 2020, amb efectes retroactius a l'inici de la legislatura, i l'exercici ple des de llavors dels drets corresponents a l'estatut de diputat europeu. Aquesta circumstància, posterior als acords impugnats però prèvia al plantejament de la demanda d'empara, implica una satisfacció extraprocessal de la pretensió nuclear del recurs, és a dir, accedir a la condició de diputat europeu amb ple exercici de la funció parlamentària. Aquest exercici del càrrec representatiu no el neguen els recurrents en manifestar la seva discrepància amb la sentència de fa dues setmanes en el seu escrit registrat aquest mateix dilluns. El fet que ja puguin exercir d'eurodiputats amb normalitat ha conduït el TC a apreciar l'extinció de l'objecte de la pretensió principal d'empara i de totes les derivades, cosa que justifica la desestimació del recurs d'empara.