L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha exposat aquest divendres els detalls de la manifestació que ha convocat per al pròxim 6 de desembre per denunciar "la repressió que hi ha al darrere" de la reforma del Codi Penal. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha assegurat en una roda de premsa a la seu de l'entitat que la reforma del delicte de desordres públics agreujats "reforça la penalització" contra les mobilitzacions.

"Volen fer un canvi de nom perquè fets semblants als del 2017 puguin ser penalitzats i per facilitar l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont i els exiliats", ha dit. D'altra banda, Feliu ha criticat i el "fals diàleg" del Govern d'ERC amb el govern de l'Estat i ha afirmat que fa "molt de mal a l'independentisme".