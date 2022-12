ERC no descarta presentar esmenes a la reforma del Codi Penal. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha recordat que hi ha temps fins divendres i que la seva formació serà "exigent, com sempre". Els d'Oriol Junqueras esperen que durant la setmana es pugui "treballar amb la discreció necessària" i aleshores establir "la posició definitiva" sobre si acaben presentant esmenes o no. "Serem exigents fins a l'últim minut per treballar perquè hi hagi justícia on fins ara hi ha hagut injustícia i perquè hi hagi menys eines perquè es pugui reprimir". Sobre la manifestació de l'ANC de dimarts en contra de la reforma del CP, Vilalta ha lamentat que protesten contra el Govern en lloc de fer-ho contra els "aparells de l'Estat espanyol".

L'ANC, que ha convocat la protesta, critica que la reforma "portaria a la presó les persones que van permetre i protegir el referèndum, així com els milers de persones que, exercint el dret a la manifestació pacífica, van tallar carreteres o vies obliqües per alertar el món de la repressió de l'Estat espanyol". Vilalta ha mostrat el "respecte" per l'entitat i les altres organitzacions que s'hi han afegit, però ha insistit que no comparteixen "l'enfocament" de la convocatòria.