ERC i Junts han decidit presentar esmenes al delicte de la malversació, aprofitant la reforma del Codi Penal. D'una banda, els republicans registraran demà la seva proposta, que passa per fer retocs "quirúrgics" i no revertir sentències sobre corrupció. De l'altra, Junts vol revertir la reforma del 2015 -amb el PP a la Moncloa- i eliminar les penes de presó si no hi ha lucre personal. La reforma del Codi Penal avança en paral·lel a la negociació pels pressupostos de la Generalitat del 2023. Les converses del Govern amb PSC, Junts i comuns avancen i a Palau esperen tancar un acord la setmana que ve. Fonts de Palau consultades per l'ACN apunten que la reforma de la malversació i la derogació de la sedició apropen l'entesa amb els socialistes.

Pel que fa a les esmenes sobre la malversació, ERC vol redefinir, aclarir i evitar "interpretacions esbiaixades", i que el delicte no es torni a utilitzar de forma "arbitrària" per perseguir l'independentisme.

Al seu torn, la formació que a Madrid lidera Míriam Nogueras busca evitar, amb les seves esmenes, que la malversació penalitzi l'acció política. Junts ja ha presentat la seva proposta, que es basa en les esmenes que ja va registrar al debat a la totalitat de finals de novembre -i que el Congrés va tombar.

Els de Nogueras reclamen revertir la reforma que va impulsar l'executiu de Mariano Rajoy (PP) el 2015, ja que consideren que la redacció actual pot provocar una "ingerència" judicial en l'acció política. Així, Junts vol reparar "l'error" de la reforma del PP de fa set anys.

Amb l'ull posat als jutjats 13 i 18, i als presos indultats

Els de Gabriel Rufián tenen present que hi ha desenes d'excàrrecs i empresaris processats al jutjat número 13 i al 18 de Barcelona, en la causa que investiga l'organització de l'1-O. Una desena dels quals són d'ERC, a qui se'ls imputa un delicte de malversació que comporta l'entrada a presó.

Cal recordar que el 18 de novembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va concloure el sumari i va dictaminar l'obertura del judici oral contra els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, per la seva actuació en els preparatius de l'1-O quan eren excàrrecs del Departament d'Economia. Estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i revelació de secrets.

El TSJC també va enviar a judici l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que només està processada per desobediència greu a autoritat judicial, i no per malversació.

A més, el Suprem va condemnar els presos -després indultats- Oriol Junqueras, Dolors Bassa (ERC) i Jordi Turull (Junts) per malversació. En funció de com quedés redactat l'article, caldria revisar les condemnes del president d'ERC, l'exconsellera republicana i el secretari general de Junts. A més, caldria veure què passa amb els eurodiputats de Junts (Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí), vivint a Brussel·les des de fa cinc anys.

Del Codi Penal als pressupostos

Des de l'octubre que ERC -fins i tot per boca de Junqueras- avisa que només inclouria el PSC en la negociació pels pressupostos de la Generalitat si els socialistes es "comprometen" amb la fi de la desjudicialització. Així ho van acordar els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez en la taula de diàleg del juliol, que va concloure que es farien els canvis legislatius "necessaris" per "acabar amb la repressió" a finals d'any.

A Calàbria entenen que la derogació de la sedició, la reforma del delicte de desordres públics agreujats, i la possible modificació de la malversació faciliten les converses amb els socialistes. El seu líder a Catalunya, Salvador Illa, s'ofereix des de fa mesos per negociar els pressupostos, i des de fa dies que Govern i PSC ja es reuneixen per abordar temes monogràfics.

L'executiu d'Aragonès i ERC volen que els comptes del 2023 s'aprovin també amb Junts i els comuns. Amb els primers, precisament dimecres van compartir les primeres reunions sectorials. El Govern confia en un 'sí' del grup d'Albert Batet als pressupostos de l'any que ve, i mantenen que, en gran part, els comptes són els que va dissenyar l'exconseller d'Economia Jaume Giró (Junts).

Amb el grup de Jéssica Albiach és amb qui l'executiu confia en tancar abans un pacte. En Comú Podem, però, va advertir ahir al vespre que la negociació, tot i haver "acostat posicions" en alguns dels eixos, "no està avançant suficientment en d'altres".

La portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, deia dilluns en una entrevista a l'ACN que era "molt difícil" tancar un acord aquesta mateixa setmana. L'executiu vol aprovar els comptes al Consell Executiu la setmana que ve, tot i que -de moment- descarta fer-ho sense un acord previ amb els grups necessaris per superar la tramitació a la cambra. El Govern espera poder-los entrar al Parlament abans d'acabar l'any -previsiblement entre el 27 i el 30 de desembre.

El possible suport del PSC als comptes de la Generalitat podria tenir una altra derivada. Les negociacions sobre els pressupostos catalans i el Codi Penal -que es fan en paral·lel- també podrien aplanar el camí de l'aprovació dels comptes de l'Ajuntament de Barcelona.

Marlaska: "Cap relaxament"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dijous que no hi haurà "cap relaxament" en la resposta penal als delictes de corrupció. El ministre ho ha dit des de Brussel·les, on assisteix a una reunió de ministres europeus. Marlaska ha demanat que no hi hagi "cap preocupació" ja que ha garantit "màxima duresa i resposta criminal" contra qualsevol conducta corrupta.

Ha demanat però esperar a veure quines són les esmenes que es presenten fins a demà, en relació a una possible modificació de la malversació. En tot cas, ha insistit que no hi ha d'haver "cap dubte al respecte de al fermesa" contra la corrupció.