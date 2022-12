Barcelona enviarà el 16 de desembre generadors elèctrics a Kíiv per pal·liar els problemes amb la infraestructura elèctrica arran de la invasió russa. Colau ho ha anunciat des de Kíiv, on està de viatge oficial. Aquests generadors formaran part d'un segon comboi d'emergència d'ajuda, que també inclourà altre material com vestuari per fer front a situacions d'emergència biològica o química. L'ajuda continuarà amb l'enviament cap al gener o febrer de nous vehicles dels Bombers de Barcelona. L'alcaldessa ha atès als mitjans de comunicació des de la capital ucraïnesa, des d'on ha volgut enviar també un missatge polític: "Barcelona no s'oblidarà de Kíiv ni del poble d'Ucraïna i seguirem al seu costat fins que acabi aquesta invasió il·legítima".

Colau ha fet aquestes declaracions acompanyada de l'alcalde Kíiv, Vitali Klitxkó, després de visitar l'ajuntament de la ciutat. L'alcaldessa ha manifestat que la invasió s'ha produït a Europa i que per això interpel·la directament Barcelona, com a capital europea. Ha recordat també l'acollida dels refugiats per part de la ciutat catalana i ha valorat que des de llavors va començar una relació de germandat.

Fruit d'aquesta relació es va obrir un corredor d'ajuda humanitària que ara servirà per enviar generadors elèctrics, un dels elements més necessitats amb l'arribada de l'hivern.

També s'enviarà un equip hidràulic d'excarceració necessari per al salvament de persones, a més de 300 vestits de protecció biològica, 100 vestits de protecció química i 15.000 mascaretes. En una segona tongada d'enviaments, és quan es farà l'enviament de dos nous vehicles: una grua amb capacitat d’elevar peces de fins a 40 tones, adequada per retirar runa i fer operacions de rescat, i un nou camió autobomba de Bombers. Aquests se sumaran al camió autobomba i el vehicle autobraç articulat cedit pel Port de Barcelona, que permet treballar a 37 metres i que es van enviar a l'estiu.

Colau ha explicat que el viatge ha de servir per reforçar la col·laboració amb aquesta ajuda d'emergència i "ajudar en tot el possible". Ha afegit que també volen dona un missatge com a ciutat europea que no oblida el que està passant a Ucraïna 10 mesos després de l'esclat del conflicte.

L'alcaldessa ha afirmat que el president rus, Vladímir Putin, està "jugant al desgast" i ha posat en valor l'esperit de lluita i resiliència del poble ucraïnès. "La població no es pensa rendir ni abandonar casa seva, des de Barcelona hem d'estar al seu costat reforçant la col·laboració humanitària", ha manifestat.

D'altra banda, ha insistit en el paper de la UE davant d'una situació que ha comportat "crims contra la humanitat".

El conflicte i el dia a dia

L'alcaldessa ha explicat que una de les coses que més li està impactant en el seu viatge és comprovar com es combina la situació de guerra amb l'intent dels ucraïnesos de continuar amb la seva vida normal. "Kíiv manté la vida i no es resigna", ha dit.

Per la seva banda, l'alcalde de la capital ucraïnesa ha agraït l'ajuda rebuda per part de Barcelona i ha explicat que els generadors aniran als llocs on més es necessiten com poden ser hospitals, escoles o altres infraestructures crítiques que tenen problemes de subministrament elèctric.

Acompanyada del cap dels Bombers de Barcelona

L'alcaldessa ha viatjat a Kíiv acompanya del cap de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué. Tots dos han arribat aquest divendres al matí a la capital ucraïnesa. La visita havia estat sol·licitada per la ciutat de Kíiv en les dues ocasions en què el seu alcalde ha visitat Barcelona, des que es va conèixer que la capital ucraïnesa serà la ciutat convidada de la Mercè del 2023.

La visita és d'un sol dia i ha estat organitzada per l'Ajuntament de la capital ucraïnesa i ha comptat amb la col·laboració i suport del Ministeri d'Afers Exteriors i l’ambaixada a Ucraïna.

L'Ajuntament de Barcelona ha informat a través d'un comunicat que a banda d'aquest corredor humanitari, la ciutat subvenciona actualment cinc projectes o programes d'entitats que treballen sobre el terreny. A més, la Xarxa d'Ateneus de Fabricació de Barcelona està elaborant, amb impressores 3D, peces per fer torniquets i fins ara ja se n'han fet 500.

Visita a la central dels Bombers de Kíiv

L'alcaldessa ha visitat aquest divendres a la tarda la central dels Bombers de Kíiv, des d'on operen els vehicles cedits per la capital catalana. Colau ha destacat que amb aquests camions i material d'ajuda des de la ciutat són "útils" per "salvar vides" a la capital ucraïnesa i ha apel·lat a l'"esperança" davant la "barbàrie" de la guerra, en declaracions als mitjans de comunicació que han cobert la visita.

L'alcaldessa ha recordat com fa unes setmanes l'alcalde de Kíiv va visitar Barcelona i va haver de tornar per l'atac rus amb míssils a la seva ciutat. Colau ha visitat un dels carrers on van caure els míssils i hi van morir persones i on precisament els camions de Barcelona van estar treballant.

Massagué ha traslladat una "forta abraçada" i un missatge d'"ànim" i "suport" de part del cos barceloní als bombers ucraïnesos. Amb la visita al parc de Bombers i després al Museu d'Història de la ciutat de Kíiv, la delegació de Barcelona encapçalada per l'alcaldessa ha tancat l'estada a la capital d'Ucraïna.