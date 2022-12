La portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha anunciat aquest dissabte un recurs d'empara urgent al Tribunal Constitucional (TC) davant "l'atropellament de poder legislatiu" arran de la reforma del Codi Penal sobre la sedició, la malversació i el TC. "Per voler legislar d'aquesta manera i per utilitzar la proposició de llei i la via de l'esmena per saltar-se tots els controls de legalitat", ha assenyalat Gamarra, que també ha exigit la compareixença al Congrés del president espanyol, Pedro Sánchez, per donar explicacions.

"Sánchez està amagat i ha de donar la cara", ha etzibat la portaveu del PP, que s'ha alineat amb Feijóo i ha refredat la moció de censura que vol impulsar Vox: "Les urnes seran la moció de censura", ha afirmat Gamarra.