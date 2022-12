ERC i el PSOE han acordat incloure en la reforma del Codi Penal diverses esmenes transaccionals que rebaixen les penes per malversació. Entre altres, la reforma de l'article 433 del Codi Penal per establir que les autoritats o funcionaris que, sense ànim de lucre, derivin recursos a una aplicació diferent a la que estaven destinats seran condemnats a penes de presó d'un a quatre anys de presó i inhabilitació de dos a sis anys sempre que hi hagi un "dany o entorpiment greu del servei", i només inhabilitació d'un a tres anys i una multa de tres a dotze mesos si no existeix aquest dany greu. En tot cas, ERC sosté que aquests supòsits no es podrien aplicar als acusats i condemnats per l'1-O.

Les esmenes s'han aprovat a la ponència de la reforma del Codi Penal que s'ha reunit al Congrés dels Diputats. Aquest dimarts el text es votarà en comissió, i dijous es debatrà la reforma en un ple extraordinari.

D'aquesta manera PSOE i ERC acorden un text que defineix tres tipus diferents de conductes castigades pel delicte de malversació: l'apropiació indeguda amb ànim de lucre per a l'enriquiment personal o d'un tercer; l'ús temporal de patimoni públic per a un ús privat, i destinar patrimoni públic a una aplicació diferent de la que estava destinat.

Retornar a les penes del 2015

En el primer dels casos, el d'enriquiment personal o d'un tercer, ERC i PSOE acorden retornar a les penes del Codi Penal del 2015 i estableixen penes de presó de quatre a vuit anys i inhabilitació de deu a vint anys. En el segon, el de destinar patrimoni públic a ús privat. Es mantenen les penes que hi havia al Codi Penal actual, de sis mesos a tres anys de presó i suspensió de càrrec públic entre un i quatre anys.

El tercer, sobre l'ús de recursos públics a altres finalitats no previstes, és el que suposa penes d'entre 1 i 4 anys per a l'ús impropi, no té agreujants i estableix com a requisit que hi ha d'haver "un dany o entorpiment greu del servei" al que els diners estiguessin destinats. Si no existeix aquest dany o entorpiment "greu", la reforma castiga la conducta amb només inhabilitació d'un a tres anys i una multa de tres a dotze mesos.

Les condemnes d'1 a 4 anys impliquen penalitzar penalment la desviació de fons sense ànim de lucre, però suposen una rebaixa considerablement les condemnes que consten actualment al Codi Penal que es van aplicar als condemnats pel procés.

En tot cas, ERC considera que aquest nou tipus no s'adiu tampoc a conductes com l'organització de l'1-O, i encara menys amb penes de presó, perquè no es va produir cap dany ni entorpiment greu del servei públic. Podem s'ha desmarcat de l'esmena però hi ha votat a favor. Segons fonts de Podem també ho farà en comissió i en ple. Junts i la CUP s'han queixat del fet que hagin tingut coneixement de l'esmena durant la mateixa ponència. Junts ha recordat que la seva formació té acusats de sedició.