L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha tornat aquest dimarts al Parlament per commemorar el 90è aniversari de la institució. La seva arribada ha aixecat molta expectació mediàtica. L'última vegada que va trepitjar el Parlament va ser el febrer del 2016 amb motiu de l'acte d'homenatge a Muriel Casals.

Una seixantena d'exdiputats han assistit a la sessió solemne, així com els expresidents de la Generalitat Artur Mas i José Montilla. També hi han participat com a convidats els que han estat presidents de la cambra en els últims anys. Amb motiu del 90è aniversari s'ha instal·lat una exposició al Saló Gris de Passos Perduts, que es podrà visitar fins al 14 d'abril.

Jordi Pujol ha seguit la sessió solemne des de la tribuna de convidats, en canvi, la resta d'expresidents de la Generalitat i del Parlament s'han situat a les llotges reservades per a les autoritats. Bona part de les desenes d'exdiputats que hi ha assistit ho han vist en directe a través d'una pantalla situada a la sala de grups.

90 anys de la constitució del Parlament de Catalunya

El Parlament ha inaugurat aquest dimarts després de la sessió solemne a l'hemicicle l'exposició "90 anys de la constitució del Parlament de Catalunya", instal·lada al Saló Gris de Passos Perduts de la cambra. La mostra reprodueix fotografies de la cambra, dels diputats de la primera legislatura i del president del Parlament, Lluís Companys, entre altres, documents i articles periodístics sobre el context històric previ a l'obertura del Parlament i sobre el clima d'entusiasme institucional i popular que es va viure l'any 1932.

La mostra, que es podrà visitar fins al 14 d'abril del 2023, exposa documents com el diari de sessions de la cambra del dia 6 de desembre de 1932, en què es va constituir el Parlament sorgit de les eleccions del 20 de novembre de 1932 en una sessió solemne, i del dia 13 de desembre de 1932, dia en què Lluís Companys va ser elegit definitivament president de la Mesa interina.