El Govern donarà per acabades aquest dijous les reunions sectorials amb PSC i Junts. Tal com confirmen fonts de Palau a l'ACN, l'executiu engegarà a partir de demà l'última etapa de la negociació dels pressupostos. El Govern té l'objectiu d'intentar-los aprovar al Consell Executiu i entrar-los al Parlament abans que acabi el 2022. L'equip negociador de Presidència i Economia s'ha reunit a primera hora d'aquesta tarda amb Junts, i després ho farà amb els socialistes. Amb aquestes dues trobades, el Govern clou la primera fase més tècnica. A partir d'ara engegarà una segona etapa de tancament, per enllestir propostes i documents. Es tracta de la mateixa metodologia que ja va dur a terme amb En Comú Podem, amb qui ahir va tancar el pacte.

La reunió del Govern de les 15:30 amb Junts i la que farà amb el PSC a partir de les 18 hores son, en principi, les últimes trobades tècniques de la primera etapa de les negociacions. Si no hi ha novetats aquesta tarda, l'executiu engegarà a partir de demà mateix una segona fase negociadora.

En aquesta etapa de tancament, l'última, el Govern pretén enllestir les propostes i els intercanvis de documents amb els dos grups parlamentaris. L'executiu de Pere Aragonès ha seguit aquesta mateixa metodologia amb En Comú Podem, amb qui ahir va anunciar el primer acord de la negociació pressupostària.

El Govern manté que veu possible tancar més acords "ben aviat", fins i tot la setmana que ve, si hi ha voluntat política. Fa dies que des de Palau mantenen que s'està avançant prou amb PSC i Junts com per tancar un nou acord amb aquests grups. I ara, després de l'entesa amb el grup de Jéssica Albiach, el Govern assegura que no hi ha d'haver cap problema per sumar socialistes o Junts a un pacte més ampli.

Un partit més

El Govern necessita, com a mínim, el suport de PSC o Junts per poder aprovar els comptes per al 2023. Si els comuns voten a favor del projecte, al costat dels vots d'ERC, n'hi hauria prou amb els vots a favor de PSC o bé de Junts perquè la cambra aprovés els comptes. També seria suficient que tant socialistes com la formació de Laura Borràs i Jordi Turull s'abstinguessin a la votació.

Sigui com sigui, el Govern aspira a tancar un acord "més ampli", i sumar tant PSC com Junts al pacte. De fet, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha afirmat aquest matí que la negociació de pressupostos amb PSC i Junts està "ben encarrilada". En una entrevista a 'TV3', Vilagrà ha replicat al primer secretari del PSC, Salvador Illa, que les converses no estan verdes, tal com sí que va afirmar el líder socialista.

Al seu torn, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha dit avui a Ràdio 4 que el seu partit vol que "d'alguna manera" l'acord en fiscalitat entre Govern i comuns quedi en "standby". El document signat ahir entre Aragonès i Albiach inclou introduir els "ajustos necessaris" en l'impost de patrimoni per adaptar-lo a l'impost estatal sobre les grans fortunes. Així com augmentar en un 33% el tribut sobre els pisos buits.

Però Romero ha apuntat que confia que hi hagi marge per negociar i s'ha mostrat partidària de la "prudència fiscal i no tocar impostos". La portaveu del PSC ha remarcat que respecta l'acord entre Govern i comuns, però també ha afegit que aquest pacte sobre els pressupostos "no condiciona" el PSC. "Nosaltres estem fent la nostra negociació i esperem que puguin encaixar els projectes", ha afegit.

Fonts de Palau consultades per l'ACN han reiterat que el pacte amb En Comú Podem no es toca, i que està del tot tancat.

De la seva banda, Albiach ha demanat aquest matí a PSC i Junts que negociïn els pressupostos amb el Govern en base a propostes, i no mirant el calendari i les pròximes eleccions municipals del maig. "Amb els pressupostos no s'hi juga", ha afegit en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'.

Preguntada per si veu el PSC o Junts més a prop d'un pacte, no s'ha volgut mullar però ha posat en dubte que Junts s'avingui a apujar els impostos als que més tenen quan volien fer "regals fiscals" als més rics. Albiach ha urgit a un acord per poder aprovar els comptes del 2023 "com més aviat millor".