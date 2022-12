Els artificiers de l'Armada Espanyola han detonat la bomba d'aviació de la Guerra Civil localitzada a uns 280 metres del port de Sant Feliu de Guíxols cap a dos quarts de dues del migdia. L'operació, que ha començat cap a dos quarts de dotze, s'ha hagut de fer en dues fases i s'hi ha fet dues detonacions. Segons ha explicat el tinent de l'Armada, Juan Pedro Saura, ha explicat que es tracta d'una bomba d'uns 16,4 kg, coneguda com 'negrilla' i utilitzada per l'aviació alemanya de la Legió Còndor. La van localitzar uns submarinistes durant el pont de principis de desembre i van alertar la Guàrdia Civil. En el dispositiu, hi han participat efectius dels GEAS.

La troballa la van fer fa dues setmanes dos submarinistes de Palamós i Palafrugell, en Daniel Díaz i en Luís Jiménez. En Luís va ser el primer en veure-la, quan va baixar fent apnea a pocs metres del port nàutic. Tots dos son aficionats a les immersions d'exploració i quan en Luís va veure l'artefacte, van decidir baixar-hi amb els equips per comprovar-ho. La bomba estava coberta per una capa d'algues i es confonia amb el fons marí. Després de prendre imatges, van tornar a port i van alertar la Guàrdia Civil de la troballa i aquest dimarts s'ha activat el dispositiu per detonar-la. L'operatiu ha començat cap a quarts de dotze, quan els efectius dels GEAS i de l'Armada han sortit cap a la zona de la troballa. Abans, cap a les deu, els GEAS han abalisat la zona i s'ha fet una reunió informativa. La inspecció ha confirmat les sospites: es tractava d'una bomba llençada per l'aviació alemanya de la Legió Còndor durant la Guerra Civil. És habitual trobar-ne. De fet, la setmana passada l'Armada en va detonar una de les mateixes característiques a Múrcia. És coneguda com a 'negrilla' i contenia uns 16 kg de trilita. Després d'una petita detonació de "neteja" per saber les característiques de l'aparell, s'ha fet una primera explosió, que s'ha hagut de repetir pocs minuts després per acabar de neutralitzar l'aparell. Mentre ha durat l'operatiu, s'ha limitat la navegació en una àrea d'una milla al voltant d'on hi havia l'explosiu i s'ha tancat la bocana del port. En el dispositiu, també hi ha participat Mossos d'Esquadra i Policia Local.