La portaveu de JxCat al Parlament, Mònica Sales, ha retret aquest dimecres a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que hagi anunciat el pressupost de la Generalitat per al seu departament sense haver arribat a un acord amb els partits per als comptes del 2023.

"Quin és el seu compromís i el del Govern amb els grups amb els quals negocia el pressupost ara que anuncien a la ràdio com serà el de Cultura quan encara no tenen una majoria per aprovar-los?", ha plantejat Sales en una pregunta a Garriga durant la sessió de control al Govern.

Al que Garriga li ha replicat que no han explicat el pressupost "a la ràdio" sinó davant la plataforma Actua Cultura, amb la qual es van reunir al palau de la Generalitat el passat 7 de desembre.

A més, Sales ha preguntat al Govern si convocarà finalment una reunió de partits pel català, tal com va reclamar a l'executiu català el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet.

Per la seva banda, Garriga li ha replicat que el Govern "posiciona al centre de les seves polítiques la llengua catalana", i ha reiterat la seva voluntat de comparèixer davant la comissió de Cultura del Parlament per explicar "el que faci falta", així com les cent mesures del Govern per fomentar el català.