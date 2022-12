El sindicat USTEC ha anunciat vaga als centres educatius el 25 i 26 de gener coincidint amb la dels metges. El sindicat considera que el departament d’Educació “no ha aportat res significatiu” en les negociacions pel retorn de les retallades i per això insta el sector a mobilitzar-se “en defensa dels serveis públics”. De fet, la coincidència de dates amb les protestes dels metges pretén mostrar que es tracta dels “dos sector més perjudicats”, que a la vegada són els “pilars bàsics de tota la societat”. Entre les principals reivindicacions demanen una mesura pel col·lectiu més gran, negociar el calendari, un pacte d’estabilitat i el retorn dels sexennis amb certes condicions.

La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha indicat que la coincidència no és casual i que la convocatòria – que se suma a la dels metges – va més enllà de les “reivindicacions de sempre” sinó que pretén que “d’una vegada per totes” els dos sectors “tinguin una prioritat en els pressupostos i en les polítiques que gestionen els governs”.

En aquest sentit, la portaveu que assenyalat que “ja veien venir que els tocaria tornar a convocar una vaga”, ja que no havien vist que s’haguessin fet passes endavant en aquest primer trimestre. “Vam exigir que al llarg d’aquests mesos s’anessin revertint la resta de retallades, amb cost i sense cost pressupostari”, ha subratllat, “hem estat assistint a una sèrie de trobades i en cap cas el departament ens ha presentat una oferta creïble”.

Segura ha recordat que en la darrera trobada Educació els va presentar una proposta que van considerar “insuficient” i ha lamentat que “no acabi d’arribar mai” el retorn de les retallades en el sector. Per això, ha defensat que el seu pròxim objectiu és “tornar a les mobilitzacions.

En la mateixa línia, s’ha pronunciat el coordinador d'acció sindical, Andreu Mumbrú, que ha avisat que tot plegat està passant en un escenari de molta incertesa econòmica, amb un augment dels preus i amb una baixada de fins a 20 punts en els salaris, en comparació al 2018. “Hi ha un empobriment dels treballadors amb una pèrdua important del seu poder adquisitiu”, ha reblat.

Pel que fa a les mesures que reclamen hi ha en retorn dels sexennis “per a tots els estadis, amb un reconeixement del deute i amb una automatització”, així com una mesura pel col·lectiu de més de 55 anys. Tot i això, dins d’aquest pacte “que seria de mínims”, USTEC també hi afegeix dues mesures que no requereixen de dotació pressupostària: una negociació del calendari – amb el blindatge del juliol i un mínim de dies de preparació d’inici de curs -, i un pacte d’estabilitat que, segons el sindicat, es podria situar ja al curs 2023-2024.

Finalment, Mumbrú ha instat la resta de sindicats a “sumar-se a la convocatòria”. “Sabem que n’hi ha que ja ho estan consultant, i n’estem convençuts que d’aquí al mes de gener anirem sumant”.