No hi haurà taula de diàleg abans d'acabar l'any. Així ho expliquen a l'ACN fonts del Govern, que ha assumit, ja que la negociació formal no es reprendrà fins el 2023. Des de Palau consideren que l'executiu espanyol s'ha tensat per tot el que ha passat a Madrid com a conseqüència de la reforma del Codi Penal, inclosa la crisi institucional per la renovació del Consell General del Poder Judicial. I que, per aquest motiu, la Moncloa no ha complert amb reunir de nou la taula de diàleg abans d'acabar el 2022, tal com es va acordar al juliol. Sigui com sigui, des del Govern afirmen que els contactes amb Madrid continuen, i que l'executiu d'ERC vol avançar tant en la carpeta de la desjudicialització del conflicte, com en l'autodeterminació.

Així mateix, el Govern considera que els últims mesos s'ha comprovat que l'estratègia del diàleg funciona, i que s'ha pogut avançar en diverses carpetes de la desjudicialització, com ara amb la derogació del delicte de la sedició o la reforma de la malversació. Així, a Palau veuen que els resultats de la negociació són "públics i notoris". L'executiu que presideix Pere Aragonès -amb ERC en solitari- confia que les converses amb la Moncloa es mantinguin. De fet, el Govern espera que la propera reunió de la taula de diàleg no es demori més. Tot i això, des de Madrid han refredat la celebració d'aquesta nova trobada, sobretot tenint en compte que al maig hi ha eleccions municipals i a diverses autonomies de l'Estat. "El diàleg ja s'ha consumat" La Moncloa ja donava per fet el 22 de desembre que la taula de diàleg entre els dos executius no tindria lloc en les pròximes setmanes. Coincidint amb l'aprovació de la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica la malversació, l'entorn del president espanyol afirmava que el diàleg "ja s'ha consumat". La prioritat ara és encarar un any electoral on l'executiu vol fer bandera de les mesures per plantar cara a la crisi. Malgrat l'enquesta del CIS de la setmana passada -on el PP retalla dos punts en les mateixes dates en què es va negociar la sedició- l'entorn del president espanyol creu que els acords amb ERC no tindran efectes electorals. El president espanyol, Pedro Sánchez, ja apuntava dimecres passat a la sessió de control del Congrés que el propi independentisme admet que el procés "ha acabat", en paraules de l'exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez. El referèndum "no es produirà" La Moncloa minimitza també l'impacte de la proposta d'ERC sobre la celebració d'un referèndum pactat. El referèndum, sostenen fonts de l'entorn de Sánchez, no té cabuda a la Constitució, i el debat sobre aquesta qüestió "està tancat". Segons l'executiu, els catalans han donat mostres que prefereixen projectes integradors, "i no divisius". Avui mateix, el propi Sánchez ha respost Aragonès sobre el referèndum acordat: "Podran reclamar el que vulguin però no es produirà", ha dit l'endemà que el president de la Generalitat insistís amb el seu projecte de l'"acord de claredat", durant el missatge institucional per Sant Esteve.