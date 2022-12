El Departament d’Empresa i Treball impulsa un programa pioner d’inserció laboral per ajudar 20.000 joves, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental, a trobar feina o a tornar als estudis. El pla, batejat com Ocell de Foc, està dotat amb deu milions d’euros i subvencionarà projectes d’entitats que promoguin l’atenció a persones joves d’entre 16 i 30 anys. L’objectiu és millorar la seva qualitat de vida i encaminar-les cap a l’autonomia personal.

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, subratlla que aquest programa busca “empoderar aquestes persones joves” perquè assoleixin una vida autònoma i independent. Per la seva banda, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, afegeix que la finalitat és que “puguin encarar amb millors perspectives, amb més eines i amb més oportunitats, els seus projectes de vida”.

Potenciar una xarxa d’atenció integral

La inversió de deu milions d’euros servirà per enfortir les entitats que treballen en l’àmbit juvenil i crear una xarxa d’atenció integral que doni millor servei als nois i noies que ho necessitin. Es tracta de teixir aliances amb les entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social, especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental, per fer un abordatge integral. Pel president Pere Aragonès, “cal actuar de forma integral i coordinada, sumant actors i complicitats, per fer front a un problema estructural de la nostra societat profundament injust pels i les joves i que sense cap mena de dubte esdevé un fre pel progrés del país”.

En aquesta línia de sumar sinergies, el programa també preveu col·laboracions amb associacions o empreses d’activitats juvenils, com ara les esportives, les culturals o les de lleure. Tot plegat s’emmarca en el model que recomana l’Organització Mundial de la Salut i vol donar resposta a la sensació de soledat que pateixen moltes persones amb malalties mentals, que s’acaben aïllant si no troben comprensió en el seu entorn. De fet, el suïcidi ha esdevingut la primera causa de mort entre els joves de 15 a 29 anys a Catalunya, segons dades del Departament de Salut.

Prioritat, joves amb problemes de salut mental

Ocell de Foc està dirigit a tothom que tingui entre 16 i 30 anys, però està específicament dissenyat per a persones amb problemes de salut mental, malestar i patiment emocional, sobretot en estadis inicials. Per aquest motiu, es garantirà que aquest col·lectiu representi un mínim d'un 15% de les persones ateses i que, d’aquestes, almenys un 5% assoleixi la inserció laboral o un retorn al sistema educatiu al final del programa.

Al projecte, que començarà aquest desembre, hi participaran 125 organitzacions de les diferents demarcacions territorials de Catalunya, que són entitats juvenils sense ànim de lucre, associacions i cooperatives d'iniciativa social, ajuntaments, centres educatius i empreses d'inserció laboral. Aquestes desenvoluparan projectes que sensibilitzin sobre qüestions de salut mental, incorporin la lluita contra l’estigma social, garanteixin el dret de recuperació dels joves, i que proporcionin eines i recursos per accedir al món laboral o tornar als estudis formatius, entre d’altres.

190.000 euros per cada nucli territorial

Per assegurar que el projecte arribi a tot el territori, el Govern ha organitzat 25 nuclis repartits per Catalunya. Cada nucli estarà format com a mínim per quatre entitats que treballin en un projecte conjunt i comptarà amb una subvenció de 190.000 euros. Per obtenir-la, hauran de presentar una proposta que compleixi els objectius del programa, amb una durada de dos anys.

Les activitats que poden impulsar les entitats seleccionades seran, per exemple, serveis d’informació de prevenció i de lluita en contra de l’estigma de la salut mental i l’abandonament educatiu; serveis d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general; serveis niu de projectes i d’iniciatives juvenils; serveis de coaching i d’assessorament al jovent; i punts de trobada del nucli Ocell de Foc.