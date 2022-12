El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb motiu de Sant Esteve. En una entrevista a Ser Catalunya d'aquest dimarts, Illa ha opinat que no hauria d'haver fet un discurs "polític". "No em va agradar. No es dirigia a tots els catalans ni va buscar punts d'unitat". El líder socialista ha argumentat que "no va trobar encertades" les paraules d'Aragonès, i que un missatge així l'hauria d'haver fet al Parlament, i no a la televisió quan s'adreça a tota la societat. Illa també ha explicat que detallaran les properes hores o dies la posició del PSC sobre l'estat de les negociacions pels pressupostos, i ha acusat el Govern d'anar ara "de pressa i corrents" per aprovar-los.