Més de la meitat dels barcelonins, en concret el 50,4%, valora com a molt dolenta la gestió política municipal del govern d'Ada Colau a Barcelona, segons el darrer Baròmetre municipal. La xifra és pitjor que la de l'anterior onada, al juny d'enguany, quan aquesta valoració la feien el 47,1% dels enquestats. Per a un 35% la gestió és molt bona o bona i per a l'11,5% normal o regular. D'altra banda, la inseguretat repeteix com el problema més greu que té la ciutat i empitjora en quant a la percepció, ja que a l'estiu era el principal problema per a un 22% dels i ara ho és per al 24,8%. La neteja continua en segona posició, amb un 15,8%, quan a l'estiu era el problema més greu per a un 11,5% dels barcelonins.

El Baròmetre s'ha elaborat en base a 800 enquestes que es van fer just abans del pont de la Puríssima. En aquesta edició no s'inclouen preguntes sobre intenció de vot per estar en període preelectoral. Tot i això, sí s'ha consultat per la valoració de la gestió política municipal del govern dels Comuns i el PSC, i més de la meitat dels ciutadans la suspenen. Gairebé un 65% creu que la ciutat ha empitjorat D'altra banda, el 66,4% dels barcelonins creu que Barcelona ha empitjorat en el darrer any, un 20,5% creu que ha millorat i un 10,4% que està igual. Els que a l'estiu deien que havia empitjorat eren un 60,1%. De cara al futur, són més els optimistes ja que el 53,6% assegura que millorarà, mentre que un 33,5% diu que empitjorarà. Un 3,3% assegura que continuarà igual. Més enllà de Barcelona, la valoració també és negativa pel que fa a la Generalitat: el 48,4% creu que la gestió és dolenta o molt dolenta (44,4% a l'estiu); i al govern espanyol: el 50,1% té la mateixa opinió (54,9% en l'anterior). A més, gairebé un 51% també opina que Catalunya ha empitjorat en el darrer any i un 26,8% que continuarà fent-ho. Pel que fa a l'estat, un 52,3% creu que està pitjor que fa un any i un 30,6% que mantindrà aquesta tendència negativa, però són més (48,4%) els que diuen que millorarà. Inseguretat, neteja i accés a l'habitatge Inseguretat i neteja repeteixen com a principals problemes per als barcelonins però amb unes valoracions encara pitjors. El sisè tinent d'alcaldia i regidor de Presidència, Jordi Martí, ha constata la "dicotomia" entre les dades objectives i les percepcions ciutadanes. Per exemple, en el cas concret de la inseguretat, ja que ha destacat que les darreres dades sobre activitat delinqüencial reflecteixen una millora en els darrers mesos i també respecte al 2019, però en canvi la percepció ciutadana és de més inseguretat. El regidor ha assegurat que el mateix passa amb la neteja o amb al situació econòmica i ho atribueix a la incertesa generalitzada i a l'allau d'informacions o projeccions negatives que s'han fet els darrers mesos. En concret, l'accés a l'habitatge és el principal problema per al 7,6% dels barcelonins i ocupa la tercera posició. Per darerra hi ha la gestió municipal (6,6%), la gestió i organització del trànsit (4,6%), l'atur i les condicions de treball (4,3%) i els problemes econòmics (3,4%). Sobre la gestió municipal en concret, Martí ha respost que aquesta sensació d'incertesa i inestabilitat s'acaba "atribuint" als responsables polítics. Ha afirmat que la distància entre les percepcions i les dades objectives és un "repte" per recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions. Valoració negativa també de l'economia Per últim, el baròmetre ha preguntat sobre l'estat de l'economia i la valoració és majoritàriament negativa. El 59,9% assegura que l'estat de l'economia a Barcelona és molt dolent o dolent i un 27,9% que és molt bo o bo. En l'anterior onada, el 49,9% creia que era molt dolent o dolent i el 31% molt bo o bo. A més. Un 63,1% creu que la situació econòmica a la capital catalana ha empitjorat en el darrer any i un 21,9% que ha millorat -58 i 27%, respectivament a l'estiu-. Tot i això, el 41,6% creu que millorarà i el 40,6% que empitjorarà. Pel que fa a l'economia de la llar, també són més els que creuen que ha empitjorat en el darrer any: un 49,5% enfront del 20,1% que creuen que ha millorat. De cara al futur, un 37,6% aposta que anirà millor i un 29,3% a pitjor. D'altra banda, hi ha un 43% dels barcelonins que creuen que el mercat laboral està pitjor que fa un any i un 30,1% diu que millor.