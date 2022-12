Salut ha demanat que el test d’antígens que es farà als viatgers que procedeixin de la Xina a partir del 9 de gener es faci a tots els passatgers, i no només als que no tenen la pauta completa. Així s’ha expressat el conseller de Salut, Manel Balcells, que ha explicat que la intenció inicial és només fer el test ràpid als no vacunats. Si el TAR surt positiu, es farà PCR i es seqüenciarà la mostra des de Catalunya.

Si aparegués una nova variant, Salut recomana l’aïllament, però Balcells ha subratllat que des del Govern no tenen la competència per imposar-lo. El conseller ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat, però sí que ha insistit a recomanar la vacunació, especialment dels majors de 60 anys i les persones amb patologies.