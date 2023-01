Catalunya ha tancat el 2022 amb 157 morts en 142 accidents a les carreteres, un 10,3% menys que el 2019, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El 2019, abans de la pandèmia, van ser 175 morts en 161 sinistres mortals. Així, els accidents mortals també han registrat una reducció de l'11%. Si als morts s'hi afegeixen els ferits greus, el total és de 865 persones, un 9% menys que el 2019 (953). Tot i el descens general, al desembre han mort 9 persones a la xarxa de carreteres interurbanes, una més que el 2019 i quatre menys que en el mateix mes de l'any passat. El 76% de les víctimes mortals han estat homes (119) i el 24% dones (38). D'altra banda, l'AP-7 ha aglutinat el 15% de les víctimes mortals amb un total de 24.

D'entre els 119 morts en accident de trànsit el 2022, 102 eren conductors, tres passatgers i 14 vianants. Pel que fa a les dones, 18 eren conductores, 15 passatgeres i quatre vianants.

Per edats, la franja amb més víctimes és la de 55 a 64 anys, amb 31 morts i un 55% més que el 2019. Per darrere hi ha els de 35 a 44 anys, amb 30 morts i un increment del 30,4% respecte al 2019. També hi ha hagut un increment en els joves de 15 a 24 morts, que han passat de 18 morts el 2019 a 22 el 2022. A la resta de franges, hi ha hagut reduccions.

Col·lectius vulnerables

Del total de víctimes mortals, 42 eren motoristes, vuit ciclistes i 18 vianants; tots ells dels coneguts com a col·lectius vulnerables. A més, un usuari d'un vehicle de mobilitat personal va perdre la vida el 2022 a la carretera, tot i que aquests vehicles hi tenen prohibida la circulació per a la xarxa viària interurbana. El total de víctimes dels col·lectius vulnerables representen el 44% del total de morts a la carretera. Tot i això, hi ha hagut una víctima menys que el 2019.

Pel que fa als motoristes, s'ha registrat una reducció del 14,3% en les víctimes respecte al 2019, amb el total de 42 morts. Malgrat tot, s'ha mantingut la tendència de més sinistralitat d'aquest col·lectius en mesos de bon temps. Així, abril, maig, juliol i setembre sumem més de al meitat de les víctimes. A més, gairebé la meitat dels motoristes morts, el 46%, han patit el sinistre sols, sense la intervenció d'un altre vehicle.

Mortalitat elevada entre els vianants

Pel que fa als vianants, hi ha hagut sis víctimes mortals més que el 2019, amb el total de 18. Això suposa un increment del 50% i tres morts més si la comparació es fa amb l'any passat. A la demarcació de Tarragona és on més ha pujat la mortalitat d'aquest col·lectiu respecte al 2019, amb 6 víctimes – quatre més que el 2019 i tres més que el 2021-. En el cas dels vianants, l'AP-7 en concentra quasi la meitat dels morts (nou de 18).

En el cas dels ciclistes, amb 8 víctimes mortals, la sinistralitat minva molt lleugerament si ho es compara amb el 2019 (9), però puja si es compara amb l'any passat (amb 4 víctimes mortals).La demarcació de Barcelona aglutina la majoria dels accidents mortals amb ciclistes implicats (6 dels 8 morts).

Pràcticament un de cada tres sinistres és un xoc frontal

Dels 142 sinistres mortals del 2022, 44 han estat col·lisions frontals, el 31% del total. En total, hi ha hagut nou xocs frontals més que el 2021 i cinc més que el 2019. A més, 101 han estat col·lisions amb més d'un vehicle implicat i 41 en solitari.

Per dies de la setmana, 87 víctimes mortals han estat en dies feiners (55%) i 70 en cap de setmana o festiu (45%). Per franges, la de la tarda és la que acumula més víctimes mortals, amb quasi la meitat (49%) respecte a les de matí i nit. Trànsit ha destacat que el 2022 hi ha hagut una reducció del 58% de les morts en diumenge en comparació amb 2019.

L'AP-7, punt negre

Per carreteres, l’autopista AP-7 continua encapçalant el llistat de les vies amb més víctimes mortals el 2022 amb un total de 24 persones mortes. Tot i que el darrer trimestre s’ha frenat lleugerament la mortalitat, amb un mort en els darrers tres mesos, l'AP-7 ha concentrat al llarg de l'any passat el 15% del conjunt de finats per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa de carreteres, arran de l’augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor. L’any passat aquesta via va acumular 12 morts i 15 el 2019.

La segona via amb més víctimes mortals és l’N-260, amb set, seguida de l'A-2 i la C-35, amb sis persones mortes respectivament.

Reducció de la mortalitat a Lleida, Barcelona i Tarragona i augment a Girona

Per demarcacions, 70 morts s'han produït a Barcelona, 39 a Tarragona, 34 a Girona i 14 a Lleida. Amb aquestes xifres, hi ha un descens a totes les demarcacions, a excepció de Girona. En concret, a Barcelona s'ha passat de 80 víctimes el 2019 a 70 el 2022. El Vallès Oriental concentra la majoria de víctimes d'aquesta demarcació (15), seguida del Baix Llobregat (14) i del Vallès Occidental (9). Trànsit ha destacat que les nou víctimes mortals del desembre a Catalunya han estat a aquesta demarcació.

A Tarragona, enguany s'ha registrat una víctima mortal menys que el 2019, amb un total de 40. El Baix Ebre és la comarca amb més morts (11), seguida del Tarragonès (8).

A la demarcació de Girona, amb 34 víctimes mortals, hi ha un augment en 7 víctimes respecte al 2019 (27). La comarca de l'Alt Empordà, amb 13 morts, és la que registra més sinistralitat el 2022. Per darrere, la Selva i el Gironès, sumen sis persones mortes cadascuna.

Per últim, a Lleida, amb 14 morts en el conjunt de l’any, es consolida una reducció destacada respecte abans de la pandèmia, quan hi van haver 28 morts. Les comarques del Segrià (6), la Noguera (3) i l’Alt Urgell (2), concentren bona part dels morts en aquesta demarcació.