Unes 350 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona s’han concentrat aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el seu rebuig contra el repunt de feminicidis a l’Estat. Diverses entitats - agrupades sota el paraigua de Novembre Feminista i Ca la Dona – han sortit al carrer per denunciar les darreres xifres: 12 dones assassinades el passat mes de desembre i un total de 48 durant el 2022.

Les entitats han assegurat que es tracta d’un balanç “insuportable” i han assenyalat el patriarcat “com a màxim responsable” de la problemàtica. En la mateixa línia s’ha expressat la consellera d’Igualtat del Govern, Tània Verge, que ha demanat “arraconar el masclisme” que sustenta les violències i ha recordat a les dones que “no estan soles”.

Sota el lema 'Ni una menys ni una més', els assistents de la concentració han anat omplint la plaça des de les 7 de la tarda. En aquesta han participat dones i homes de totes les edats, alguns amb pancartes on es podia llegir proclames demanant l'erradicació de la violència masclista. Durant pràcticament una hora també s'han pogut anar sentint diversos clams com 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta', 'Visca la lluita feminista' o 'Ni una morta més, ens volem vives i lliures'.

Tal com ha explicat la Dolo Pulido, membre de la plataforma Novembre Feminista i Ca la dona, un dels objectius de la convocatòria passava per exigir a les administracions que posin "tots els recursos" per ajudar a "frenar els assassinats massius". En aquest sentit, Pulido ha incidit en la importància d'abordar un tema "complex" com són les violències, a través "d'una xarxa molt gran en els diferents àmbits".

"S'ha de donar recursos a les dones que denuncien i a les que no", ha assenyalat, recordant que un altre dels aspectes clau és la prevenció. També l'educació i la coeducació, "que exigeix transmetre uns valors d'igualtat entre dones i homes". "Les actuacions de les administracions es queden curtes", ha lamentat.

"Un exemple és la darrera reunió del ministeri d'Igualtat, de la qual no tenim informació pel que fa a les propostes que s'havien de posar sobre la taula, això no pot ser en aquesta situació d'urgència", ha reblat. Per això, Pulido ha insistit en la necessitat de donar "la paraula" al moviment feminista, que ha de ser qui decideixi "quines han de ser les estratègies d'acció".

Qui també ha assistit a la concentració ha estat la titular del departament d'Igualtat de la Generalitat, Tània Verge, que ha volgut llançar un "triple missatge". En primer lloc, s'ha dirigit a les dones que estan patint violència masclista, a les quals ha recordat que "no es tracta d'un problema individual". "És el principal problema social i polític del país, no esteu soles", ha assegurat.

També s'ha referit a les famílies, amistats i comunitats "colpides el darrer any", a les quals ha assegurat que "comparteix el seu dolor" i que està treballant des del Govern "perquè ningú més hi passi". Finalment, la consellera ha fet una darrera reflexió pel que fa a la societat, la qual ha assegurat que "no erradicarà la violència" fins que no acabi amb el patriarcat. "Necessitem una transformació social profunda", ha conclòs.